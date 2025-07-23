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عاجل | حماس: تابعنا بقلق بالغ الإعلان الصادر عن رئيس السلطة بشأن نيته إعادة تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني
23/7/2025-|آخر تحديث: 13:44 (توقيت مكة)
حماس: تابعنا بقلق بالغ الإعلان الصادر عن رئيس السلطة بشأن نيته إعادة تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني
عاجل | حماس: الإعلان الصادر عن رئيس السلطة تم بشكل منفرد وبعيدا عن التوافق الوطني
عاجل | حماس: الإعلان الصادر عن رئيس السلطة مخالف للاتفاقيات الوطنية الموقعة بين مختلف الفصائل الفلسطينية
عاجل | حماس: قرار رئيس السلطة تجاوز خطير للإرادة الوطنية الجمعية وتجاهل صارخ لاتفاقات القاهرة والجزائر وموسكو وبيجين
عاجل | حماس: استمرار القيادة المتفردة في اتخاذ قرارات مصيرية دون توافق يكرس الانقسام ويضعف الموقف الوطني الفلسطيني
التفاصيل بعد قليل..
المصدر: الجزيرة