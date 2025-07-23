عاجل | حماس: تابعنا بقلق بالغ الإعلان الصادر عن رئيس السلطة بشأن نيته إعادة تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني

حماس: تابعنا بقلق بالغ الإعلان الصادر عن رئيس السلطة بشأن نيته إعادة تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني

عاجل | حماس: الإعلان الصادر عن رئيس السلطة تم بشكل منفرد وبعيدا عن التوافق الوطني

عاجل | حماس: الإعلان الصادر عن رئيس السلطة مخالف للاتفاقيات الوطنية الموقعة بين مختلف الفصائل الفلسطينية

عاجل | حماس: قرار رئيس السلطة تجاوز خطير للإرادة الوطنية الجمعية وتجاهل صارخ لاتفاقات القاهرة والجزائر وموسكو وبيجين

عاجل | حماس: استمرار القيادة المتفردة في اتخاذ قرارات مصيرية دون توافق يكرس الانقسام ويضعف الموقف الوطني الفلسطيني

التفاصيل بعد قليل..