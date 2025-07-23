نفى المتحدث باسم وزارة الداخلية السورية، نور الدين البابا، صحة شائعات تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي تتحدث عن إقدام السلطات السورية على إعدام أسرى من فلول النظام السابق، وأكد التزام الحكومة بتنفيذ اتفاق السويداء.

وقال البابا -اليوم الأربعاء- إن ما يشاع بمواقع تواصل عن إعدام مزعوم لأسرى من فلول النظام عار تماما عن الصحة.

وقال إن "الغاية من تداول هذه الشائعات هي تشويه صورة الدولة وإثارة فتنة تهدد السلم الأهلي" في سوريا وفق تعبيره.

وأكد المتحدث باسم الداخلية السورية التزام الحكومة بتنفيذ اتفاق السويداء المرعي دوليا "رغم الخروق التي ارتكبها الطرف الآخر".

ويسمح الاتفاق الأخير بدخول الأمن السوري إلى السويداء جنوبي البلاد، بهدف تهدئة التوترات الدامية بين أبناء العشائر ومجموعات مقاتلة يقودها رئيس طائفة الموحدين الدروز حكمت الهجري.

وأمس الثلاثاء أعلنت وزارة الدفاع السورية، تشكيل لجنة تحقيق لملاحقة متورطين بتنفيذ إعدامات ميدانية بالسويداء على خلفية الاشتباكات الدموية التي شهدتها المحافظة الأسبوع الماضي.

وأكدت إدارة الإعلام والاتصال بالوزارة وجود تقارير حول انتهاكات صادمة وجسيمة ارتكبتها مجموعة وصفتها بأنها "غير معروفة ترتدي الزي العسكري" في مدينة السويداء.

يأتي ذلك بعد الاشتباكات المسلحة التي اندلعت في المدينة في 13 يوليو/تموز الجاري، بين عشائر بدوية ومجموعات درزية، انتهت باتفاق السبت الماضي، جرى بموجبه إخلاء المدينة من مقاتلي العشائر وانتشار الأمن السوري في المحافظة لبسط الأمن.