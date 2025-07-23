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عاجل | المتحدث باسم الداخلية السورية: ما يشاع بمواقع تواصل عن إعدام مزعوم لأسرى من فلول النظام عار تماما عن الصحة

23/7/2025-|آخر تحديث: 13:33 (توقيت مكة)

المتحدث باسم الداخلية السورية: ما يشاع بمواقع تواصل عن إعدام مزعوم لأسرى من فلول النظام عار تماما عن الصحة

المتحدث باسم الداخلية السورية: الغاية من تداول هذه الشائعات هي تشويه صورة الدولة وإثارة فتنة تهدد السلم الأهلي

المتحدث باسم الداخلية السورية: نؤكد التزام الحكومة بتنفيذ اتفاق السويداء المرعي دوليا رغم خروق الطرف الآخر

التفاصيل بعد قليل..

المصدر: الجزيرة

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