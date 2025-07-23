طبيبة أميركية بغزة: الناس يتساقطون من الجوع ولا مكان ولا دواء لعلاجهم

وصفت الطبيبة الأميركية نور شرف العاملة في مجمع الشفاء بغزة -في مداخلة مع قناة الجزيرة- الوضع في قطاع غزة بأنه مروّع للغاية ولم تشهد مثله في حياتها، وقالت إن أناسا لم يتناولوا أي طعام منذ أيام ويتساقطون من الجوع.

وأضافت نور شرف أن العديد من الناس وخاصة الأطفال يعانون من سوء التغذية التي تظهر في عيونهم الغائرة وفي وجوههم وفي حالة الجفاف التي تصيبهم.

وقالت إن الإصابات التي يتعرض لها سكان غزة مروّعة، ولا توجد الإمكانات لمعالجتها، مشيرة إلى أن الناس يأتون إلى الطوارئ، وليس هناك أماكن تسعهم، ويضطر الأطباء والمسعفون إلى معالجة المرضى على الأرض، ويقومون بعمليات التعقيم والتطهير على الأرض، رغم أن هذه العملية تحتاج إلى بيئة نظيفة.

وأكدت الطبيبة الأميركية -وهي طبيبة طوارئ جاءت للعمل في غزة متطوعة- أن القصف الإسرائيلي يستهدف سكان غزة في خيامهم وفي أماكن سكنهم.

وأشارت إلى وجود خشية من نفاد الغذاء حتى لدى الأطباء، وقالت إنه طلب منها إحضار طعامها معها من الولايات المتحدة الأميركية، ولكن هذا الطعام سينفد مثلما هو الحال مع زملاء لها.

وعن التداعيات التي ستنجم عن التجويع الذي يتعرض له سكان قطاع غزة، أوضحت أن من ينجون سيعانون من مضاعفات، كما حدث خلال الحرب العالمية الثانية، إذ عانى الناس من التجويع وحرموا من الطعام، وعندما توفر لهم لم يتعامل الجسم مع الطعام بطريقة سليمة، وقالت إن الآثار ستكون صعبة وستمتد أشهرا أو أعواما.

ويذكر أن وزارة الصحة بغزة أعلنت اليوم وفاة 10 أشخاص بسبب المجاعة وسوء التغذية خلال 24 ساعة، مما يرفع عدد الوفيات إلى 111.