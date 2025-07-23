زامير يتحدث عن حرب غير مسبوقة يخوضها الجيش الإسرائيلي

قال رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير إن الجيش يخوض حربا غير مسبوقة في تاريخه، وذلك بعد تواتر التقارير الإعلامية التي تحدثت عن مقتل وإصابة عشرات الجنود في قطاع غزة بالإضافة إلى إصابة عدد منهم بأزمات نفسية.

وأوضح زامير أن العمليات العسكرية تجري بشكل متزامن في عدة جبهات تشمل طهران، وصنعاء، وبيروت، وسوريا، وجنين، مع بقاء غزة كمركز الثقل الرئيسي.

وأكد زامير أن الجيش يواجه تحديات متعددة الجبهات، ويعمل دون توقف لمواجهة هذه التحديات، مشيرا إلى أن الجيش يقف عند مفترق طرق حاسم، وأن القرارات الحالية ستكون لها تداعيات إستراتيجية على مستقبل المعركة.

وكان رئيس الأركان الإسرائيلي قد أقر في تصريحات علنية بأن جيشه "يدفع ثمنا باهظا" نتيجة الحرب في غزة، مؤكدا استمرار العمليات لتحقيق أهداف، أبرزها إعادة الأسرى وتدمير حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وهو ما يعكس -وفق مراقبين- اتساع الفجوة بين التصريحات السياسية والنتائج الميدانية المحققة حتى الآن.

وتصاعدت عمليات المقاومة ضد قوات الاحتلال في محاور التوغل، إذ قُتل 39 جنديا وضابطا في غزة -وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية- منذ استئناف إسرائيل الحرب على غزة في 18 مارس/آذار الماضي، بعد تنصلها من اتفاق يناير/كانون الثاني 2025 لوقف إطلاق النار.

وكان تقرير إسرائيلي قد كشف عن أزمة غير مسبوقة في صفوف الضباط بالجيش الإسرائيلي، وسط اعتراف رسمي من قيادة الجيش بحجم التآكل الذي أصاب وحداته القتالية، وبوجود فجوات حادة في القوى البشرية نتيجة الاستنزاف المستمر منذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

ومؤخرا، خصصت وسائل إعلام إسرائيلية مساحة لتصاعد مقتل الجنود في غزة في المواجهات أو بالانتحار بفعل ضغوط الحرب عليهم، بينما تحاول الحكومة تمرير قانون التجنيد الذي يعفي عشرات الآلاف من الحريديم من الخدمة العسكرية.