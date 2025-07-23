روبيو يبلغ السوداني: ندعم العراق الخالي من النفوذ الإيراني

أجرى وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو محادثات هاتفية مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، بشأن الهجمات الأخيرة على شركات النفط في العراق بما فيها شركات أميركية، مؤكدا أن بلاده "تدعم عراقا مزدهرا خاليا من النفوذ الإيراني الخبيث"، حسب تعبيره.

ونقلت وكالة "رويترز" عن المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية تامي بروس أن روبيو شدد على أهمية محاسبة الجناة ومنع وقوع هجمات في المستقبل.

ويعد العراق ثاني أكبر الدول النفطية في منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك)، حيث يصدر 3.5 ملايين برميل من النفط الخام يوميا.

وفي الآونة الأخيرة شهد إقليم كردستان العراق هجمات عدة بطائرات مسيرة استهدفت حقولا نفطية، بعضها تشغله شركات أجنبية.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن أي من الهجمات التي وقعت في الأسابيع الأخيرة، في حين تعهّدت بغداد التحقيق لكشف الملابسات.

لكن مسؤولا كرديا طلب عدم الكشف عن هويته اتهم "الحشد الشعبي"، وهو تحالف فصائل عراقية موالية لطهران بات منضويا في القوات الحكومية، بالوقوف وراء الهجمات.

وقال المسؤول الكردي "نحمّل الحكومة العراقية المسؤولية لأنها تموّل قوات الحشد الشعبي التي تهاجم البنية التحتية النفطية".

يأتي ذلك في وقت تتفاقم فيه التوترات بين بغداد وأربيل بشأن صادرات نفط كردستان العراق التي توقفت عبر ميناء جيهان التركي منذ إغلاق خط أنابيب إلى تركيا بسبب نزاعات قانونية ومشاكل فنية.