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بالصور.. تجويع غزة يشعل غضبا عالميا ووقفة تنديد في تل أبيب

Israeli activists march with sacks of flour towards the Israeli defence ministry headquarters in Tel Aviv on July 22, 2025 denouncing the ongoing food shortage and forced displacement of Palestinians in the Gaza Strip.
ناشطون إسرائيليون يتظاهرون في تل أبيب احتجاجا على تجويع أهالي قطاع غزة (الفرنسية)
23/7/2025-|آخر تحديث: 18:24 (توقيت مكة)

نظّم آلاف المتظاهرين في عدد من مدن العالم مظاهرات حاشدة للتنديد بالحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة وتجويع سكانه، وسط دعوات متزايدة لوقف فوري لإطلاق النار، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية من دون قيود.

Israeli activists take part in a protest against the war in the Gaza Strip, Israel's measures regarding food distribution and the forced displacement of Palestinians, in Tel Aviv, Israel, Tuesday, July 22, 2025. (AP Photo/Ohad Zwigenberg)
محتجون في تل أبيب رفعوا لافتات كتب عليها "أوقفوا الجوع" و"افتحوا الممرات الإنسانية" (أسوشيتد برس)

وطالبت الاحتجاجات، التي امتدت من العاصمة الأميركية واشنطن إلى تل أبيب، بتحرك دولي عاجل لإنهاء معاناة الفلسطينيين، لا سيما الأطفال الذين يواجهون خطر الموت جوعا.

People gather at Union Square as they participate in the "Stop starving Gaza Now" protest during the ongoing conflict between Israel and the Palestinian Islamist group Hamas, in New York City, U.S., July 22, 2025. REUTERS/Eduardo Munoz
محتجون احتشدوا في ساحة الاتحاد في مدينة نيويورك للمطالبة بوقف حرب التجويع على غزة (رويترز)

ففي العاصمة الأميركية واشنطن، احتشد عدد كبير من المحتجين أمام مقر وزارة الخارجية الأميركية، مطالبين بوقف الدعم العسكري الأميركي لإسرائيل، والدعوة إلى وقف شامل لإطلاق النار في غزة.

مجموعة كبيرة من المؤيدين للفلسطينيين في نيويورك نظموا مظاهرة طارئة تحت شعار "أوقفوا تجويع غزة الآن" (الأناضول)

ورفع المتظاهرون شعارات تدعو إلى إنهاء العمليات العسكرية، وفتح ممرات إنسانية آمنة للمساعدات الغذائية والطبية، معربين عن غضبهم من استمرار سياسة الحصار والتجويع بحق المدنيين الفلسطينيين.

في واشنطن تجمع المتظاهرون أمام وزارة الخارجية الأميركية وطالبوا بإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة (الأناضول)

وفي نيويورك، نظّم نشطاء وقفة احتجاجية أمام منزل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، طالبوا خلالها الأمم المتحدة باتخاذ "خطوات فورية وفعّالة" لإنهاء المجاعة في قطاع غزة.

نشطاء نظموا وقفة أمام منزل غوتيريش في نيويورك تنديدا بتجويع المدنيين (الأناضول)

ورفع المحتجون لافتات كُتب عليها "أوقفوا تجويع غزة" و"غزة ليست وحدها"، داعين المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته الأخلاقية والإنسانية.

epa12253839 Israeli and Arab activists take part in a rally calling for an end to the war on Gaza and the famine stemming from it, in Tel Aviv, Israel, 22 July 2025. At least 100 Palestinians, including 80 children, have died of malnutrition in the Gaza Strip, the Palestinian Ministry of Health said on 22 July. EPA/ABIR SULTAN
ناشطون إسرائيليون وعرب شاركوا في مظاهرة  تل أبيب للمطالبة بإنهاء الحرب على غزة والمجاعة الناجمة عنها (الأوروبية)

وفي مدينة تل أبيب الإسرائيلية، خرج عدد من النشطاء الإسرائيليين في مسيرة لافتة باتجاه مقر وزارة الدفاع، حاملين أكياس دقيق تعبيرا عن رفضهم لتجويع سكان غزة.

Israeli activists take part in a protest against the war in the Gaza Strip, Israel's measures regarding food distribution and the forced displacement of Palestinians, in Tel Aviv, Israel, Tuesday, July 22, 2025. (AP Photo/Ohad Zwigenberg)
إسرائيليون خرجوا في مظاهرة وسط تل أبيب احتجاجا على تجويع سكان غزة (أسوشيتد برس)

ورفع المتظاهرون لافتات كتب عليها "أوقفوا الجوع" و"افتحوا ممرات المساعدات"، مؤكدين أن سياسة الحصار الجماعي تشكّل انتهاكا صارخا للقانون الدولي.

Israeli activists take part in a protest against the war in the Gaza Strip, Israel's measures regarding food distribution and the forced displacement of Palestinians, in Tel Aviv, Israel, Tuesday, July 22, 2025. (AP Photo/Ohad Zwigenberg)
نشطاء حملوا أكياس دقيق وساروا نحو مقر وزارة الدفاع تعبيرا عن رفضهم للحصار (أسوشيتد برس)

وشهدت العاصمة الفرنسية باريس مظاهرة حاشدة في ساحة "لا ريبوبليك"، حيث احتشد مئات المتظاهرين تعبيرا عن تضامنهم مع الشعب الفلسطيني، ورفضا للهجمات الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة.

متضامنون مع غزة في باريس طالبوا في ساحة الجمهورية بوقف فوري لإطلاق النار (الأناضول)

ورفع المشاركون الأعلام الفلسطينية ولافتات تطالب بوقف العدوان، وندد المتظاهرون بسياسة العقاب الجماعي، داعين الحكومة الفرنسية والمجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لوقف المجازر وتجويع المدنيين.

المتظاهرون الفرنسيون أعربوا عن تضامنهم مع الفلسطينيين ودعوا إلى إنهاء التجويع الممنهج على غزة (الأناضول)

كما شهدت مدينة شانلي أورفا التركية، مسيرة تضامنية دعا خلالها المشاركون إلى رفع الحصار فورا، وإنقاذ سكان غزة من خطر المجاعة والعطش. وشدّد المحتجون على ضرورة كسر الصمت الدولي إزاء ما وصفوه بـ"جريمة العصر".

مسيرة بولاية شانلي أورفا التركية احتجاجا على الاعتداءات الإسرائيلية وتسليط الضوء على الجوع والعطش الذي تعاني منه غزة (الأناضول)

وفي الأراضي الفلسطينية المحتلة، خرج مئات الفلسطينيين في مدينة نابلس بالضفة الغربية في مسيرة غاضبة رفضا للحصار المفروض على غزة، واستنكارا للصمت الدولي تجاه المجاعة التي تضرب القطاع.

شباب فلسطينيون نظموا احتجاجا ضد حرب الإبادة المستمرة على قطاع غزة في مدينة نابلس بالضفة الغربية (الأوربية)

وتأتي هذه التحركات بعد تقارير أممية وتحقيقات صحفية، أكدت تفشي الجوع في القطاع المحاصر، ووفاة عشرات الأطفال بسبب سوء التغذية الحاد، في ظل انهيار النظام الصحي ونفاد المواد الأساسية.

وتتزايد الضغوط الشعبية والحقوقية في مختلف أنحاء العالم، لدفع الحكومات والمنظمات الدولية إلى التحرك الفوري من أجل إنقاذ المدنيين في غزة، ووقف سياسات العقاب الجماعي، التي تطال أكثر من مليوني إنسان محرومين من الغذاء والماء والرعاية الصحية.

المصدر: الجزيرة + وكالات

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