القسام تبث مشاهد لاستهداف آليات وجنود للاحتلال في جباليا

ضمن سلسلة "عمليات حجارة داود"، بثت كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- مشاهد تظهر تفجير مقاتليها آليات إسرائيلية من المسافة صفر في بلدة جباليا شمالي قطاع غزة.

وقالت القسام إن مقاتليها تمكنوا في 12 يونيو/حزيران الماضي من استهداف دبابة ميركافا بعبوة شواظ بآلية العمل الفدائي، كما تمكنوا في الثالث من يوليو/تموز من استهداف قوة إسرائيلية كانت تتحصن في منزل بصاروخ 107.

وتمكن مقاتلو القسام أيضا في الرابع من يوليو/تموز الجاري من استهداف دبابة "باقر" بعبوة صدمية، وقالت القسام إن الاحتلال الإسرائيلي اعترف بمقتل جندي. وفي 16 من نفس الشهر، استهدفوا ناقلة جند بقذيفة الياسين 105.

وعرضت القسام في المشاهد -التي حصلت عليها قناة الجزيرة- تفاصيل العمليات التي ذكرت تواريخها، ومنها استهداف دبابة ميركافا بقذيفة الياسين 105.

وأظهرت تلك المشاهد تقدم مقاتل من القسام نحو الدبابة الإسرائيلية ولحظة تفجيره عبوة الشواظ بالدبابة، بالإضافة إلى عملية رصد مسالك آليات جيش الاحتلال الإسرائيلي، ثم تجهيز العبوات وزرعها في طريق تقدم الآليات، ولحظة تفجير العبوة في الحفار.

وأظهرت الصور كذلك سحب جرافة "دي 9" بعد استهدافها، واستهداف ناقلة جند بقذيفة الياسين 105، وتجهيز ونصب العبوة الصدمية وتفجيرها في الحفار المستهدف.

ورصدت عناصر القسام -كما جاء في مقطع الفيديو- القوة الإسرائيلية التي كانت متحصنة في المنزل المستهدف، ثم استهداف المنزل بصاروخ 107.

كما تضمنت المشاهد تفاصيل بقية العمليات التي نفذها مقاتلو القسام ومنها، تجهيز عبوة الشواظ للعمل بآلية العمل الفدائي، وما تلاها من رصد لآليات الاحتلال، ثم تقدم مقاتلين نحو دبابة الميركافا، ثم لحظة تفجير العبوة بالدبابة.

ووثقت المشاهد سحب قوات الاحتلال آلياتها بعد استهدافها من قبل عناصر القسام في جباليا.

إعلان

ويذكر أن فصائل المقاومة في غزة دأبت على توثيق عملياتها ضد قوات جيش الاحتلال وآلياته في مختلف محاور القتال منذ بدء العملية البرية الإسرائيلية في 27 أكتوبر/تشرين الأول 2023.