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الجوع أقسى من القصف.. شهادات من قلب المجاعة في غزة

مدة الفيديو 03 دقيقة 52 ثانية 03:52
نانسي موسى
23/7/2025-|آخر تحديث: 18:20 (توقيت مكة)

بين ركام البيوت وشحّ المساعدات في شمال قطاع غزة، تتفاقم المأساة في مدينة بيت حانون حيث تعيش آلاف العائلات تحت وطأة الجوع، ويواجه الأطفال تحديدا خطر الموت البطيء في ظل غياب الغذاء والدواء ووسائل الحياة الأساسية.

الجوع أقسى من القصف.. شهادات من قلب المجاعة في غزة
الوضع الإنساني بلغ مرحلة الانهيار الكامل في غزة (الجزيرة)

ويؤكد ماهر نسيم، أحد النازحين من بيت حانون، للجزيرة نت، أن معاناة الأطفال بلغت حدا لا يُطاق، في ظل عجز العائلات عن توفير الطعام أو المياه.

ماهر نسيم
ماهر نسيم نازح في بيت حانون ويعجز عن توفير الطعام لأطفاله الذين ينامون جوعى (الجزيرة)

ويشير إلى أن البالغين غالبا ما يضطرون إلى الاكتفاء بالماء لتسكين آلام الجوع، في محاولة يائسة للصمود، بينما يعجزون عن تفسير ما يحدث لأطفالهم الذين لا يجدون ما يسدّ رمقهم.

أطفال غزة يعيشون تحت وطأة المجاعة من دون طعام أو ماء في ظل غياب المساعدات وانقطاع الموارد (الجزيرة)

ويضيف نسيم أن الحالة النفسية لأطفاله بدأت في التدهور، إذ باتوا يطرحون أسئلة مؤلمة تعكس يأسهم من الحياة، في ظل واقع حرمان مطبق لم يعد يفرق بين صغير وكبير.

أما حسن أبو شغيبة، وهو رب أسرة فقد مصدر دخله، فيؤكد أن عائلته اضطرت إلى تناول ما لا يؤكل في الظروف الطبيعية.

حسن ابو شغيبة
حسن أبو شغيبة اضطر إلى إطعام أسرته لحم الحصان والملح بعد أن فشلت كل محاولاته في إيجاد غذاء (الجزيرة)

ويشير إلى أنهم استهلكوا لحم الحصان في غياب البدائل، واكتفوا بالملح في بعض الأيام، وسط عجزه عن تأمين الغذاء لطفله المصاب بإعاقة شديدة.

الجوع أقسى من القصف.. شهادات من قلب المجاعة في غزة
طفل معاق في عائلة أبو شغيبة يواجه خطر الموت بسبب سوء التغذية وغياب الرعاية الصحية (الجزيرة)

ويصف أبو شغيبة، للجزيرة نت، الوضع بأنه "كارثي بكل المقاييس"، ويحمّل الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية إيصال الأهالي إلى هذه المرحلة من المجاعة والحرمان، نتيجة الحصار المستمر والهجمات العسكرية التي ضربت البنية التحتية والمراكز الإنسانية.

ابو عز زويدي
أبو عز زويدي يؤكد أن الجوع غيّر ملامح الناس حتى أصبح من الصعب التعرف عليهم (الجزيرة)

ومن جهته، يروي أبو عز زويدي كيف غيّر الجوع ملامح الناس، حتى أصبح من الصعب التعرف على الوجوه، بمن فيهم أقرب الأقربين.

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ويقول إن شدة المعاناة تركت آثارها النفسية والجسدية على الجميع، وإن كثيرين فقدوا القدرة على التمييز بين الليل والنهار وسط مشهد النزوح والجوع المتواصل.

الجوع أقسى من القصف.. شهادات من قلب المجاعة في غزة
بيت حانون باتت رمزا للجوع والانهيار الإنساني في غزة وسط صمود الأهالي رغم الفقر والحصار (الجزيرة)

ورغم كل ذلك، يؤكد زويدي أن الأهالي ما زالوا متمسكين بالصمود والثبات، ويرون في بقائهم في غزة موقفا من المقاومة، حتى لو كلفهم ذلك مواجهة الجوع والمرض والموت.

وتأتي هذه الشهادات في وقت تفيد فيه تقارير أممية بأن أكثر من نصف سكان قطاع غزة يعانون من انعدام الأمن الغذائي، في حين تشير وزارة الصحة في غزة إلى تسجيل وفيات بين الأطفال بسبب الجوع وسوء التغذية، وسط تحذيرات من انهيار وشيك للمنظومة الإنسانية في شمال القطاع.

المصدر: الجزيرة

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