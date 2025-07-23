رويترز: البرازيل ستنضم لدعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام العدل الدولية

قال مصدر مطلع لوكالة رويترز، اليوم الأربعاء، إن البرازيل ستطلب الانضمام إلى دعوى الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل بسبب انتهاكاتها في قطاع غزة.

وأكدت الوكالة قرار السلطات البرازيلية الذي أعلنت عنه صحيفة "فوليه دي ساو باولو" المحلية في وقت سابق.

وكانت دول أخرى، مثل إسبانيا وتركيا وكولومبيا، قد طلبت بالفعل من المحكمة الانضمام إلى الدعوى.

ورفعت جنوب أفريقيا دعوى ضد إسرائيل في ديسمبر/كانون الأول 2023، بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948، متهمة القوات الإسرائيلية بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وجرائم بحق الشعب الفلسطيني، خصوصا في سياق الحرب الجارية في قطاع غزة.

وأصدرت محكمة العدل الدولية لاحقا أوامر مؤقتة تلزم إسرائيل باتخاذ إجراءات عاجلة لحماية المدنيين الفلسطينيين، في قرار وُصف آنذاك بـ"التاريخي"، رغم عدم تطرقه إلى فرض وقف فوري لإطلاق النار. وقوبل الموقف الجنوب أفريقي بامتعاض واضح من جانب واشنطن.