مستوطنون يقتحمون الأقصى وجيش الاحتلال يقتحم بلدات عدة بالقدس

يواصل عشرات المستوطنين -منذ صباح اليوم الأربعاء- اقتحام المسجد الأقصى المبارك بحراسة مشددة من شرطة وقوات الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت مصادر للجزيرة إن المستوطنين أدوا صلواتهم وطقوسهم التلمودية في ساحات المسجد، وخصوصا في الزاوية الشرقية منه، قرب مصلى باب الرحمة.

وتفرض شرطة الاحتلال الإسرائيلي المتمركزة على أبواب الأقصى منعا لدخول المصلين للمسجد خلال الفترة الصباحية لتأمين اقتحامات المستوطنين.

اقتحم عشرات المستوطنين -صباح اليوم الثلاثاء- المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة بحراسة شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت مصادر للجزيرة إن المستوطنين أدوا صلواتهم في المنطقة الشرقية من المسجد مقابل مسجد قبة الصخرة حفاة الأقدام، وأدوا طقوس "السجود الملحمي"، وهو طقس ديني يعني الانبطاح… pic.twitter.com/1mU2LaxPXg — الجزيرة نت | قدس (@Aljazeeraquds) July 22, 2025

وفي سياق منفصل، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة العيساوية صباح اليوم، كما دهمت منزلين فجرا في بلدة عناتا شمال شرق القدس المحتلة.

كما قررت محكمة "الصلح" الإسرائيلية، أمس الثلاثاء، تأجيل محاكمة الصحفية المقدسية بيان الجعبة حتى 13 آب/أغسطس 2025، مع استمرار فرض الحبس المنزلي المفتوح عليها منذ 5 أشهر، ومنعها من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وفقا لمركز معلومات وادي حلوة الحقوقي في المدينة.

واعتقلت الجعبة في نهاية فبراير/شباط من العام الجاري، ووُجهت لها لائحة اتهام بالتحريض عبر مواقع التواصل الاجتماعي.