إيران تعتزم إطلاق قمر اصطناعي جديد

ذكرت وكالة "تسنيم" الإيرانية، اليوم الأربعاء، أن إيران ستطلق بعد غد الجمعة قمرا اصطناعيا جديدا بواسطة الصاروخ الروسي "سويوز" من قاعدة "فاستوتشني" الفضائية الروسية.

وأوضحت الوكالة أن الصاروخ "سويوز" سينطلق الساعة 09:54 صباحا بتوقيت إيران، حاملا قمرين اصطناعيين رئيسيين يحملان اسمي "يونسفير-إم" رقم 3 و4، إلى جانب 18 قمرا اصطناعيا صغيرا آخر.

ويأتي هذا الإطلاق ضمن برنامج الإطلاقات المتعددة للأقمار الاصطناعية الذي تنفذه روسيا من قاعدة فاستوتشني، بهدف نشر مجموعة من الأقمار العلمية والبحثية والتجارية في مدار الأرض.

وقد تم نقل وتركيب الصاروخ "سويوز" على منصة الإطلاق رقم 1-سي أمس الأول الاثنين، وحسب وكالة "تسنيم" تم وضع شعار منظمة الفضاء الإيرانية ومعهد الفضاء الإيراني على جسم الصاروخ "سويوز".

ولم تذكر وكالة الأنباء الإيرانية أية تفاصيل بشأن مواصفات ومهام القمر الاصطناعي الجديد الذي سيُجرى إطلاقه الجمعة.

ولم تصدر السلطات الروسية حتى الآن تفاصيل إضافية حول الأقمار الاصطناعية الصغيرة الأخرى، بما في ذلك الدول المصنعة وأهداف المهام.

وفي يناير/كانون الثاني عام 24، ذكرت وسائل إعلام إيرانية أن القمر الاصطناعي "ثريا" تم إطلاقه إلى مدار يبعد 750 كيلومترا، وهو الأعلى بالنسبة للبلاد حتى الآن.

ويقول الجيش الأميركي إن التكنولوجيا الباليستية بعيدة المدى المستخدمة لوضع الأقمار الاصطناعية في المدار يمكن أن تسمح أيضا لطهران بإطلاق أسلحة بعيدة المدى قد تتضمن رؤوسا حربية نووية.

وتنفي إيران أن تكون أنشطتها المتعلقة بالأقمار الاصطناعية غطاء لتطوير الصواريخ الباليستية، وتقول إنها لم تحاول قط تطوير أسلحة نووية.

وتمتلك طهران أحد أكبر برامج الصواريخ في الشرق الأوسط، وأطلقت بالفعل عددا من الأقمار الاصطناعية إلى الفضاء لجمع البيانات بشأن الطقس والكوارث الطبيعية والزراعة.