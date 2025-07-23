وافقت الحكومة الألمانية -اليوم الأربعاء- على المضي قدما في صفقة تسليم 40 طائرة مقاتلة من طراز "يوروفايتر تايفون" إلى تركيا، وفقا لما أفادت به مجلة شبيغل الألمانية.

وجاء ذلك بعد موافقة مجلس الأمن الاتحادي على عملية التصدير، وهو ما يمثل خطوة حاسمة في مسار التفاوض المستمر منذ سنوات.

وتسعى تركيا، العضو في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، لشراء هذه الطائرات منذ عام 2022 ضمن خطة لتحديث أسطولها الجوي وتعويض التأخير في برامج تسليح أخرى، غير أن المحادثات تعثرت عدة مرات بسبب اعتراضات ألمانية متكررة، بعضها لأسباب سياسية تتعلق بحقوق الإنسان والتوترات الإقليمية.

ويُصنّع طائرات "يوروفايتر تايفون" كونسورتيوم أوروبي، يضم كلا من ألمانيا وبريطانيا وإيطاليا وإسبانيا، وذلك عبر شركات كبرى مثل "إيرباص" و"بي إيه إي سيستمز" و"ليوناردو"، مما يجعل الحصول على موافقة الدول الأربع المنتجة شرطا أساسيا لإتمام أي عملية تصدير.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد صرح في وقت سابق هذا الشهر بأن بلاده تأمل في إتمام الصفقة في أقرب وقت ممكن، مشيرا إلى أن كلا من ألمانيا وبريطانيا أبدتا "موقفا إيجابيا" تجاه الطلب التركي.

وحسب تقرير سابق نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال"، فقد تصل قيمة الصفقة إلى نحو 5.6 مليارات دولار، وهو ما سيجعلها واحدة من أكبر صفقات الدفاع التركية خلال السنوات الأخيرة.