أرجع هانتر بايدن، نجل الرئيس الأميركي السابق جو بايدن، "الأداء الكارثي" لوالده في مناظرته الأخيرة أمام الرئيس دونالد ترامب، الذي تسبب في تنحي بايدن عن الترشح لولاية رئاسية جديدة، إلى تناوله منوّم الأمبين بسبب سفره.

وقال هانتر، في مقابلة تلفزيونية أمس الاثنين، إن الرئيس السابق "حلّق في رحلات طيران في أرجاء العالم وهو يبلغ من العمر 81 عاما، وكان متعبا جدا".

وأضاف أن والده "كي يتمكن من النوم، يعطيه (الأطباء) الأمبين"، الذي يستخدم لعلاج اضطرابات النوم على المدى القصير.

وعبر هانتر بايدن عن خيبة أمله في أعضاء الحزب الديمقراطي والخبراء الإستراتيجيين والنواب الذين تخلوا عن ترشيح والده بعد المناظرة.

وتعثر بايدن مرات عدة بأدائه في المناظرة أمام ترامب مرشح الحزب الجمهوري آنذاك، فأثار انتقادا عنيفا ضد ترشحه في انتخابات 2024.

وبعد مرور أقل من شهر على تلك المناظرة التي جرت في 27 يونيو/حزيران 2024، تنحى بايدن عن الترشح للرئاسة بعد أن تراجع أمام ترامب في استطلاعات الرأي. ثم صارت نائبة الرئيس السابقة كامالا هاريس مرشحة الحزب الديمقراطي وخسرت أمام ترامب في انتخابات نوفمبر/تشرين الثاني.

وقال الرئيس السابق لاحقا إن إرهاق السفر بعد رحلتين خارج البلاد في وقت سابق من ذلك الشهر هو السبب في أدائه الكارثي في المناظرة.