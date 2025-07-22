قتيل بغارة إسرائيلية على الخيام جنوبي لبنان

قُتل لبناني بغارة إسرائيلية استهدفت بلدة الخيام قضاء مرجعيون جنوب البلاد، اليوم الثلاثاء، في ظل تسلل قوة من الجيش الإسرائيلي إلى أطراف بلدة عيترون بمحافظة النبطية للقيام بأعمال تجريف بالمنطقة، في خرقين جديدين لاتفاق وقف إطلاق النار.

وقالت وزارة الصحة اللبنانية إن غارة إسرائيلية بمسيّرة على مطل الجبل في بلدة الخيام قضاء مرجعيون أدت إلى مقتل لبناني، وفق ما نقلت وكالة الأنباء اللبنانية.

وفي وقت لاحق، أفادت الوكالة بأن مسيّرة إسرائيلية استهدفت سيارة في محيط مستشفى تبنين الحكومي في قضاء النبطية جنوب البلاد، دون الإبلاغ عن وقوع إصابات.

عمليات تجريف

وفي وقت سابق اليوم، قالت وكالة الأنباء اللبنانية إن قوة إسرائيلية تسللت بعد منتصف الليل، تؤازرها 3 آليات بينها جرافة عسكرية، من الموقع المستحدث لجيش الاحتلال في جبل الباط عند أطراف بلدة عيترون.

وأضافت أن هذه القوة قامت بعملية تجريف على الطريق المؤدي من الزقاق إلى جبل الباط.

وأشارت إلى أنه بعد أقل من ساعة ونصف الساعة، تراجعت الآليات حتى مفرق العريض حيث استكملت الجرافة العسكرية عمليات التجريف.

وذكرت أن دورية من قوة الأمم المتحدة المؤقتة في جنوب لبنان (يونيفيل) حضرت إلى المنطقة، وعندها أطفأت الآليات المعادية إضاءتها.

وفي سياق متصل، قالت الوكالة إن قوات من الجيش الإسرائيلي نفذت تفجيرا عند أطراف بلدة عيتا الشعب، جنوب لبنان لم تتضح طبيعته بعد.

وفي 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، شنت إسرائيل عدوانا على لبنان تحول إلى حرب واسعة في 23 سبتمبر/أيلول 2024، أسفرت عن أكثر من 4 آلاف قتيل ونحو 17 ألف جريح.

وفي 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، بدأ سريان اتفاق لوقف لإطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل، لكن تل أبيب خرقته أكثر من 3 آلاف مرة، ما أسفر عن 257 قتيلا و562 جريحا، وفق بيانات رسمية.

إعلان

وفي تحدٍّ لاتفاق وقف إطلاق النار، نفذ الجيش الإسرائيلي انسحابا جزئيا من جنوب لبنان، بينما يواصل احتلال 5 تلال لبنانية سيطر عليها في الحرب الأخيرة إضافة إلى مناطق أخرى يحتلها منذ عقود.