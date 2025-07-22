دعا رؤساء تشيلي وأوروغواي والبرازيل وكولومبيا ورئيس وزراء إسبانيا إلى تجديد مفهوم تعدد الأقطاب في قمة بالعاصمة التشيلية سانتياغو عقدت بهدف "التصدي للتضليل الإعلامي وأيديولوجيات اليمين المتطرف".

وتعهد الرئيس التشيلي غابريال بوريتش والأوروغوياني ياماندو أورسي والبرازيلي لولا دا سيلفا والكولومبي غوستافو بيترو ورئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز بالاجتماع في إسبانيا العام المقبل لـ"تشكيل جدار صد ضد التسلط والاستقطاب في العالم".

وفي الصيف الماضي، حققت الأحزاب المنتمية لليمين المتطرف (أقصى اليمين) مكاسب كبيرة في انتخابات البرلمان الأوروبي، وخصوصا في دول كبرى مثل فرنسا وألمانيا وإيطاليا.

وحصلت أحزاب اليمين المتطرف في كل من إيطاليا وفرنسا على المركز الأول في عدد المقاعد، في حين احتلت هذه الأحزاب المركز الثاني في ألمانيا وهولندا.