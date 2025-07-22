دراسة: المستخدمون يتجنبون روابط غوغل عندما تقترن بالذكاء الاصطناعي

أظهرت دراسة أجراها مركز بيو الأميركي للأبحاث أن مستخدمي محرك البحث غوغل يحجمون عن النقر على الروابط التي تظهر لهم في نتائج البحث عندما تقترن بالملخصات المولدة بالذكاء الاصطناعي.

وأوضح المركز في عرضه لنتائج الدراسة، اليوم الثلاثاء، أن المستخدمين الذين ظهرت لهم ملخصات بالذكاء الاصطناعي في نتائج البحث نقروا على رابط لإحدى تلك النتائج في 8% من زياراتهم.

أما أولئك الذين لم تظهر لهم ملخصات بالذكاء الاصطناعي فقد نقروا على الروابط بنسبة الضعف تقريبا (15% من إجمالي الزيارات).

وأظهرت الدراسة أيضا أن مستخدمي غوغل يميلون إلى إنهاء جلسة التصفح كليا عندما يطالعون صفحة بحث تتضمن ملخصات بالذكاء الاصطناعي.

وأوضح مركز بيو أن هذا حدث في 26% من الصفحات التي تضمنت تلك الملخصات، مقارنة مع 16% من الصفحات التي تتضمن نتائج البحث التقليدية فقط.

3 مصادر متكررة

كما وجد المركز أن المصادر الأكثر تكرارا في نتائج غوغل سواء في ملخصات الذكاء الاصطناعي أو في النتائج التقليدية هي ويكيبيديا ويوتيوب وريديت.

فهذه المواقع الثلاثة شكّلت 15% من إجمالي المصادر التي اعتمدتها ملخصات الذكاء الاصطناعي، كما شكلت 17% من إجمالي مصادر نتائج البحث التقليدية.

واستندت هذه الدراسة -التي نشر مركز بيو نتائجها الأولية في ربيع هذا العام- على بيانات من 900 أميركي وافقوا على مشاركة أنشطتهم في تصفح الإنترنت.

وأجرى 58% من هؤلاء المشاركين بحثا واحدا على الأقل عبر غوغل في مارس/آذار الماضي أظهر لهم ملخصا مولدا بالذكاء الاصطناعي، وهي خاصية دشنها الموقع العام الماضي.