عاجل | وزير الخارجية التركي: الهجري يتصرف وكأنه وكيل إسرائيل في المنطقة
22/7/2025-|آخر تحديث: 15:42 (توقيت مكة)
عاجل | وزير الخارجية التركي: الهجري يتصرف وكأنه وكيل إسرائيل في المنطقة
عاجل | وزير الخارجية التركي: على كافة المناطق في سوريا أن تدخل تحت سيطرة الحكومة المركزية في دمشق
عاجل | وزير الخارجية التركي: قوى إقليمية وعلى رأسها إسرائيل لا تريد لسوريا أن تؤسس سيادتها ووحدة ترابها
عاجل | وزير الخارجية التركي: على بعض الجهات والأطراف في المنطقة الكف عن التصرف وكأنها وكيلة لدول الجوار وإسرائيل
عاجل | وزير الخارجية التركي: إسرائيل تسعى للإضرار بالاستقرار والأمن في سوريا والتدخل في شؤونها بذريعة حماية الدروز
عاجل | وزير الخارجية التركي: نعمل مع كل الأطراف في سوريا لتأمين الاستقرار وإيقاف مخططات إسرائيل الخطرة
التفاصيل بعد قليل..
المصدر: الجزيرة