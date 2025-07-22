عاجل | وزير الخارجية البريطاني: سندرس اتخاذ إجراءات أخرى مع شركائنا إذا لم نر وقف إطلاق النار في غزة
22/7/2025-|آخر تحديث: 10:40 (توقيت مكة)
وزير الخارجية البريطاني: سندرس اتخاذ إجراءات أخرى مع شركائنا إذا لم نر وقف إطلاق النار في غزة
وزير الخارجية البريطاني: يجب عدم استخدام الغذاء سلاح حرب في قطاع غزة
الغارديان عن وزير الداخلية الأسترالي: لا يمكن تبرير آلاف القتلى المدنيين في غزة جراء القصف الإسرائيلي
الغارديان عن وزير الداخلية الأسترالي: الصور التي رأيناها في غزة كانت واضحة ولا يمكن تبرير ما يحدث
التفاصيل بعد قليل..
المصدر: الجزيرة