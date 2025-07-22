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عاجل | ترامب: سنعيد ضرب المنشآت النووية الإيرانية إذا كان ذلك ضروريا

22/7/2025-|آخر تحديث: 03:39 (توقيت مكة)

ترامب: سنعيد ضرب المنشآت النووية الإيرانية إذا كان ذلك ضروريا

المصدر: الجزيرة

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