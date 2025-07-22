القوات الأردنية تحبط محاولة تسلل على حدود سوريا

أحبطت قوات حرس الحدود الأردنية في المنطقة العسكرية الشرقية مساء أمس الاثنين محاولة تسلل أشخاص على واجهتها الحدودية مع سوريا، في عملية أسفرت عن مقتل شخص.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية عن مصدر عسكري اليوم الثلاثاء قوله إنه رُصدت مجموعة من الأشخاص حاولوا اجتياز الحدود بطريقة غير مشروعة، وهذا دفع دوريات رد الفعل السريع لتطبيق قواعد الاشتباك، بحسب تعبيره.

وتابع المصدر أن العملية أدت إلى مقتل شخص من المجموعة التي حاولت عبور الحدود وفرار باقي أفرادها إلى داخل الأراضي السورية، من دون أن يكشف هوية أفراد تلك المجموعة أو الغرض من محاولتهم عبور الحدود.

كما شدد على أن القوات المسلحة الأردنية ماضية في تسخير قدراتها وإمكاناتها المختلفة لمنع أشكال عمليات التسلل والتهريب كافة، من دون إضافة مزيد من المعلومات.

وما تزال الحدود الأردنية السورية، الممتدة على 375 كيلومترا، تشهد محاولات تهريب مخدرات، وإن بوتيرة أقل، رغم التغيرات السياسية والإدارية في دمشق.

والسبت الماضي، أعلن الجيش الأردني أنه أسقط أكثر من 300 طائرة مسيرة محمَّلة بالمخدرات، بمعدل 51 مُسيرة شهريا منذ بداية العام الحالي، ومنع دخول 14 مليونا و134 ألفا و87 حبّة مخدر، و92 كيلوغراما و126 غراما من المخدرات، و10 آلاف و603 كفوف من مادة الحشيش المخدر.

وأوضح أن الطائرات جاءت من "أجواء المملكة الجنوبية والجنوبية الشرقية والشمالية والشمالية الشرقية".

وكانت سوريا والأردن أعلنتا تشكيل لجنة أمنية مشتركة لمكافحة التهريب، وتأمين حدودهما ومكافحة تهريب الأسلحة والمخدرات في يناير/كانون الثاني الماضي.