الرئيس الإيراني للجزيرة: مستعدون لمواجهة إسرائيل وانتهاء البرنامج النووي وهم

قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء خاص مع الجزيرة إن بلاده مستعدة لأي تحرك عسكري إسرائيلي، وأكد أن الادعاء بالقضاء على برنامج هران النووي مجرد وهم.

وأضاف بزشكيان -في اللقاء التلفزيوني الأول بعد الحرب الإسرائيلية على إيران في يونيو/حزيران الماضي- أن القوات الإيرانية جاهزة لضرب عمق إسرائيل مجددا.

وتابع أن إسرائيل وجّهت لبلاده ضربات قوية ولكن إيران ضربت عمقها بقوة، مؤكدا أن تل أبيب تتكتم على خسائرها.

كما قال الرئيس الإيراني إن إسرائيل تمنع أي حديث عن نجاح الضربات الصاروخية الإيرانية، معتبرا أن طلبها وقف الحرب يشير للكثير.

وأوضح بزشكيان أن إسرائيل أرادت تغيير إيران وتفكيكها وحذفها عبر الفوضى وضرب النظام لكنها فشلت في ذلك.

وأكد أن بلاده لا تريد الحرب ولا تستند إلى أن وقف إطلاق النار نهائي، مشددا على أنها ستدافع عن نفسها بقوة.

وأقر الرئيس الإيراني بأنه كانت هناك اختراقات لبلاده، لكنه اعتبر أن العامل الحاسم هو التكنولوجيا وتسخير قدرات أميركية.

وأكد أن إيران لم ولن تستسلم، موضحا أنها تؤمن بالدبلوماسية والحوار.

في أول لقاء تلفزيوني له بعد الحرب.. الرئيس الإيراني للجزيرة: إسرائيل سعت لتفكيك #إيران وإسقاط نظامها عبر الفوضى لكنها فشلت في تحقيق ذلك، وأن بلاده مستعدة للتصدي لأي تحرك عسكري جديد من قبل إسرائيل#الأخبار pic.twitter.com/Vabx3OO2WW — قناة الجزيرة (@AJArabic) July 22, 2025

مجرد وهم

وقال الرئيس مسعود بزشكيان في اللقاء الخاص مع الجزيرة إن الحديث عن أن برنامج إيران النووي انتهى هو مجرد وهم، مضيفا أن "قدراتنا النووية في عقول علمائنا وليست بالمنشآت".

وأضاف أن طهران ترفض حيازة السلاح النووي كليا، وأن هذا هو موقفها السياسي والديني والإنساني والإستراتيجي.

وشدد بزشكيان على أن أي مفاوضات قادمة مع الولايات المتحدة يجب أن تكون على قاعدة ربح الطرفين.

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كما أكد أن تخصيب اليورانيوم على الأراضي الإيرانية سيستمر مستقبلا في إطار القوانين الدولية.

وقال إن الرئيس الإيراني دونالد ترامب يقول إنه لا ينبغي لإيران امتلاك سلاح نووي، وإن طهران تقبل بذلك أيضا.

واعتبر بزشكيان أنه لم يحصل سابقا أن اتخذت دول المنطقة موقفا داعما لإيران كما فعلت خلال الحرب الأخيرة.

وعبّر الرئيس الإيراني عن استعداده بلاده لصياغة مفهوم الأمن الجماعي المشترك مع جيرانهاا العرب وبقية دول المنطقة.

وقال بزشكيان إن بلاده لم تهاجم دولة قطر ولا يمكن أن تفعل ذلك، ووصفها بأنها شقيقة لبلاده.

وردا على سؤال للجزيرة بشأن محاولة اغتياله خلال الحرب الإسرائيلية الأخيرة، قال بزشكيان إن "الحادث جزء من سعي إسرائيل لاغتيال قادة سياسيين بعد العسكريين".