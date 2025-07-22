صحة غزة: القطاع سيواجه موتا جماعيا ما لم يتم إدخال الوقود

يواصل الاحتلال صنع أزمات لقتل الفلسطينيين في غزة، حيث منع منظمة الصحة العالمية من إدخال كمية وقود صباح اليوم الثلاثاء، مما يهدد بحدوث موت جماعي، وفق ما أكده المدير العام لوزارة الصحة بالقطاع الدكتور منير البرش.

ووفقا لما قاله البرش -في مقابلة مع قناة الجزيرة– فقد اضطرت المستشفيات لوقف العديد من مراكز العمل الصحي، ومنها محطة الأكسجين المركزية، وعيادتا السلام والشاطئ ومركزا الجلاء وحيدر عبد الشافي للتصوير.

ولم يعد أمام المستشفيات أكثر من يومين لو استمر منع إدخال الوقود، مما يعني موتا جماعيا للأطفال حديثي الولادة في الحضانات والموضوعين على أجهزة الإنعاش، إلى جانب النازحين من الجرحى ومرضى الفشل الكلوي والحوامل.

وتقف مستشفيات القطاع على حافة الهاوية، فيما تستعد للعمل في ظلام كامل رغم سياسة التقشف القاسية التي يجري تطبيقها لتوفير الوقود.

مرضى وجرحى بلا علاج

واستقبلت المستشفيات 600 جريح خلال أمس الاثنين فقط، ومن المتوقع أن يفقد 15 إلى 20 فلسطينيا حياتهم يوميا ما لم يتم إدخال الوقود المستشفيات، حسب البرش، الذي أكد دخول القطاع المرحلة الخامسة والأخيرة من المجاعة.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت وزارة الصحة في غزة تسجيل 15 وفاة، بينهم 4 أطفال، بسبب المجاعة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع عدد من قضوا بسبب الجوع وسوء التغذية إلى 101 بينهم 80 طفلا.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش -خلال جلسة لمجلس الأمن– إن ما يحدث في غزة من موت ودمار لا مثيل لهما يدعو للفزع، وإن المجاعة تطرق كل الأبواب بالقطاع.

كما قال وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس -في مقابلة مع الجزيرة- إن على العالم وضع حد لما تقوم به إسرائيل، مؤكدا مسؤوليتها عن منع المساعدات وسعيها لتهجير السكان.