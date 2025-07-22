صاروخ من اليمن يعطل حركة الطيران بمطار بن غوريون

رصد موقع "فلايت رادار"، صباح اليوم الثلاثاء، اضطرابا في حركة هبوط الطائرات بمحيط مطار بن غوريون قرب تل أبيب، حيث شوهدت عدة طائرات بحالة دوران جوي، تزامنا مع إطلاق صاروخ من اليمن صوب إسرائيل.

وأظهرت البيانات الملاحية تعثر هبوط 5 طائرات، بينها 3 تابعة لشركة "العال" الإسرائيلية، وطائرة لشركة "إنتر إير" البولندية، إضافة إلى طائرة خاصة.

وشملت الطائرات التي تعذر هبوطها رحلات دولية قادمة من ولاية نيويورك الأميركية والعاصمة البولندية وارسو، وكانت جميعها متجهة إلى مطار بن غوريون في تل أبيب.

وأظهرت البيانات أن الطائرات الـ5 حلّقت في محيط مطار بن غوريون لنحو نصف ساعة قبل أن تبدأ تدريجيا بالهبوط، في توقيت تزامن مع انطلاق صفارات الإنذار في تل أبيب وعدد من المستوطنات.

وفجر الثلاثاء، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتراض صاروخ من اليمن أدى إلى تفعيل صفارات الإنذار وسط إسرائيل، وأوقف مؤقتا حركة الهبوط والإقلاع في مطار بن غوريون. كما أعلن لاحقًا اعتراض طائرة مسيّرة أُطلقت من اليمن.

وأمس الاثنين، أعلنت جماعة أنصار الله الحوثيين تنفيذ عملية عسكرية "نوعية" بطائرات مسيّرة طالت أهدافا إسرائيلية، بينها مطارا بن غوريون ورامون وميناء إيلات، وذلك بعد ساعات من غارات إسرائيلية على ميناء الحُديدة اليمني.

وإضافة لضرباتهم الصاروخية، يهاجم الحوثيون السفن التابعة لإسرائيل وتلك المتوجهة إليها رفضا لحرب الإبادة الجماعية التي تشنها تل أبيب على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.