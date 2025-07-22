سرايا القدس تعلن فقدان الاتصال بمجموعة تأمين جندي إسرائيلي أسير

أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، أن مقاتليها فقدوا الاتصال منذ أمس مع مجموعة تأمين جندي إسرائيلي أسير، بعد توغل جيش الاحتلال الإسرائيلي ومحاصرته المنطقة التي لم تذكر اسمها.

وقال حساب الناطق باسم سرايا القدس أبو حمزة -في تليغرام- إنهم فقدوا الاتصال مع مجموعة تأمين الجندي الأسير "روم بريسلافسكي"، بعد توغل جيش الاحتلال الإسرائيلي ومحاصرته المنطقة، مؤكدا أنهم لا يعرفون مصير المجموعة حتى اللحظة.

ويأتي هذا الإعلان من سرايا القدس في الوقت الذي يصر الاحتلال الإسرائيلي على الإفراج عن جنوده الأسرى عبر العمليات العسكرية في قطاع غزة، ويرفض المضي في المفاوضات مع المقاومة الفلسطينية.

وكانت عائلات الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة، قالت إنها تشعر بالقلق والهلع إزاء تقارير تفيد بأن الجيش يعتزم بدء عمليات عسكرية في مناطق وسط القطاع.

ويقدّر عدد المحتجزين في قطاع غزة بـ55 شخصا، من بينهم 20 ما زالوا على قيد الحياة، في حين يُعتبر 35 آخرون في عداد الموتى، وفقا للتأكيدات الرسمية الإسرائيلية.

وتسعى المقاومة الفلسطينية إلى أسر المزيد من الجنود، حيث أعلنت سرايا القدس منتصف الشهر الجاري عن تنفيذ "عملية مركبة ونوعية" استهدفت ناقلة جند إسرائيلية في منطقة عبسان الكبيرة، بهدف أسر عدد من الجنود، في محاولة تُعد من أبرز محاولات الأسر التي وثقتها الفصائل الفلسطينية مؤخرا.

ومن جهتها، بثت كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- في وقت سابق تسجيلا مصورا للجنود الإسرائيليين في قطاع غزة تطالبهم فيه بالاستسلام للأسر بدلا من القتل.

وفي العاشر من الشهر الماضي، بثت الجزيرة مشاهد حصرية توثق محاولة أسر أحد جنود الاحتلال، نفذها مقاتلو القسام، في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، وأظهرت المشاهد محاولة أسر القسام جنديا إسرائيليا قبل قتله، خلال إغارة على تجمع لجنود الاحتلال وآلياته العسكرية في منطقة عبسان الكبيرة شرقي خان يونس.

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وكان أبو عبيدة، الناطق باسم كتائب القسام توعد جيش الاحتلال بتكبيده خسائر يومية من شمال القطاع إلى جنوبه ضمن معركة استنزاف، ملمحا إلى أن المقاومة في غزة قد تتمكن قريبا من أسر جنود إسرائيليين.