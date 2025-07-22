حزب الرئيس يكتسح انتخابات توغو البلدية وسط مشاركة تجاوزت 55%

أعلنت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات في توغو، الاثنين 21 يوليو/تموز 2025، النتائج الأولية للانتخابات البلدية التي جرت في 17 من الشهر الجاري، والتي أظهرت فوزا واسعا للحزب الحاكم "الاتحاد من أجل الجمهورية".

ووفقا للبيانات المنشورة، حصل حزب الرئيس فور غناسينغبي على 1150 مقعدا من أصل 1527، أي ما يعادل نحو 75% من المقاعد المتنافس عليها، في حين بلغت نسبة المشاركة في الاقتراع نحو 55.15%.

وجاء "التحالف الوطني من أجل التغيير" بقيادة جان-بيير فابر في المرتبة الثانية بحصوله على 51 مقعدا (حوالي 3%)، متقدما بفارق ضئيل على "اتحاد قوى التغيير" الذي نال 38 مقعدا (حوالي 2%)، بقيادة المعارض التاريخي غيلكريست أوليمبيو.

من جانب آخر، سجّل تحالف "توغوليون، هيا نعمل" حضوره اللافت على الساحة السياسية، بحصوله على 24 مقعدا.

ويقود هذا التجمع المستقل الوزير الحالي لتنمية الأقاليم كوامي غومادو، المنشق سابقا عن "التحالف الوطني من أجل التغيير" الذي التحق بالحكومة عقب انتخابات أبريل/نيسان 2024 التشريعية.

ويعزز هذا الفوز الكبير موقع الحزب الحاكم كأقوى تيار سياسي في البلاد، كما يعكس التغيرات المتسارعة في خارطة التحالفات السياسية، في ظل استمرار تراجع الأحزاب التقليدية.

ومن المتوقع أن تُحال النتائج إلى المحكمة العليا للمصادقة عليها وفقا للآليات الدستورية، في حين تظل الفرصة سانحة أمام القوى السياسية المعارضة لتقديم الطعون خلال الفترة القانونية المتاحة.