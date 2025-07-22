رامافوزا يُقيل وزيرة التعليم بعد اتهامات بتعيينات حزبية وتضليل البرلمان

أعلن الرئيس الجنوب أفريقي سيريل رامافوزا إقالة وزيرة التعليم العالي نوبوهلي نكاباني، في خطوة تهدف إلى نزع فتيل التوتر داخل الائتلاف الحاكم، وذلك قبل أيام من التصويت المرتقب على مشروع قانون الاعتمادات في البرلمان.

وجاءت الإقالة في أعقاب اتهامات وجّهها حزب التحالف الديمقراطي -الشريك الرئيسي في الائتلاف إلى جانب حزب المؤتمر الوطني الأفريقي– للوزيرة، تتعلق بتعيين شخصيات محسوبة على المؤتمر الوطني في مجالس إدارات مؤسسات تطوير المهارات. كما وُجهت إليها مزاعم بتضليل البرلمان بشأن تلك التعيينات.

من جانبها، نفت الوزيرة المقالة الاتهامات، مؤكدة في تصريح لمحطة تلفزيونية محلية أن العمل في هذا المنصب كان "امتيازا" بالنسبة لها.

من جانبه، رحّب حزب التحالف الديمقراطي بقرار الإقالة، الذي جاء بعد تصعيده للانتقادات ضد وزراء من حزب المؤتمر الوطني، من بينهم نائب وزير التجارة الذي أُقيل مؤخرا بعد سفره خارج البلاد من دون إذن رئاسي.

وكان الحزب قد هدد بالتصويت ضد ميزانيات وزارات يشغلها وزراء من المؤتمر الوطني متورطون، حسب تعبيره، في مخالفات، ما قد يُعرّض التصويت على مشروع الميزانية للخطر، والمقرر مناقشته الأربعاء المقبل داخل البرلمان.