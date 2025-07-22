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ترامب يروج مقطع فيديو بالذكاء الاصطناعي لاعتقال أوباما في البيت الأبيض

صورة مركبة تحاكي اعتقال أوباما داخل البيت الأبيض بينما يجلس خلفه ترمب مبتسمًا (تروث سوشيال)
صورة مركبة تحاكي اعتقال أوباما داخل البيت الأبيض بينما يجلس ترامب خلفه مبتسما (تروث سوشيال)
22/7/2025-|آخر تحديث: 17:06 (توقيت مكة)

أثار الرئيس الأميركي دونالد ترامب جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشره مقطع فيديو يحاكي اعتقال الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما من داخل البيت الأبيض، في ظل مزاعم بشأن تسييس الاستخبارات الوطنية، وتدخل روسي في انتخابات 2016.

ونشر ترامب، أمس الاثنين، مقطع فيديو على منصة "تروث سوشيال" يبدأ بتصريحات وخطابات مقتطعة لعدد من السياسيين الديمقراطيين، بمن فيهم أوباما، وهم يرددون عبارة "لا أحد فوق القانون".

تركيع أوباما على ركبتيه

ويظهر المقطع الذي أعاد ناشطون مشاركته على منصة "إكس" ترامب جالسا إلى جانب الرئيس السابق أوباما داخل المكتب البيضاوي، قبل أن يتدخل عناصر من "مكتب التحقيقات الفدرالي" (FBI) لتقييد أوباما بالأصفاد، ثم يظهر راكعا على ركبتيه.

 

كما يظهر أوباما في الفيديو، وهو داخل زنزانة انفرادية مرتديا زي السجناء، في مشهد أثار موجة من الجدل على المنصات الرقمية.

 

حقيقة الفيديو

وتحققت وكالة سند -وهي قسم التحقق التابع لشبكة الجزيرة- من مقطع الفيديو، الذي حصد أكثر من 400 ألف مشاهدة على منصات متعددة، وتبين أنه مولد باستخدام الذكاء الاصطناعي، إلا أن ترامب لم يكن أول من نشره.

وباستخدام تقنية البحث العكسي، توصلت سند إلى نسخة سابقة لنفس الفيديو، نشرها حساب داعم لسياسات ترامب على "تيك توك"، وبتتبع مقاطع الفيديو المنشورة على الحساب، تبين أنه عادة ما يروج لفيديوهات تسخر من الديمقراطيين.

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سياق النشر

ويتزامن انتشار الفيديو مع صدور بيان رسمي من "مكتب مدير الاستخبارات الوطنية الأميركية" (ODNI) في 18 يوليو/ تموز الجاري، يحمل عنوان: "أدلة جديدة على مؤامرة إدارة أوباما للإطاحة بانتصار الرئيس ترامب في 2016".

وكانت مديرة الاستخبارات الوطنية، تولسي غابارد، قد كشفت قبل أيام عما سمته "أدلة دامغة" تشير إلى أن إدارة أوباما وأعضاء في مجلس الأمن القومي زوّروا معلومات استخبارية بعد فوز ترامب في الانتخابات، في محاولة لتقويض شرعيته.

 

تسييس الاستخبارات

وأشار البيان إلى أن مسؤولين في إدارة أوباما سربوا معلومات مضللة لوسائل إعلام مثل "واشنطن بوست"، زعمت أن روسيا تدخلت إلكترونيا في نتائج الانتخابات، وهو ما يتناقض مع تقييم سابق للاستخبارات صدر في السادس من يناير/كانون الثاني 2017.

وقالت غابارد إنها سلّمت جميع الوثائق إلى وزارة العدل لضمان متابعة التحقيقات والمحاسبة، موضحة: "المعلومات التي نعلنها تثبت بوضوح وجود مؤامرة خيانة في 2016، ارتكبها مسؤولون رفيعو المستوى، وكان هدفهم تقويض إرادة الشعب الأميركي وتنفيذ انقلاب فعلي لسنوات".

 

وعلق ترامب على نشر هذه التصريحات في منصة "تروث"، قائلا: "الأمر أسوأ من تسييس الاستخبارات، لقد كانت معلومات استخباراتية مفبركة سعت لتحقيق هدف الرئيس أوباما وفريقه، وهو تقويض الرئيس ترامب"، وفق تعبيره.

المصدر: الجزيرة + وكالات

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