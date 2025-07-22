المجلس النرويجي للاجئين: نفاد إمدادات الإغاثة والموظفون يتضورون جوعا بغزة

قال المجلس النرويجي للاجئين، اليوم الثلاثاء، إن مخزوناته من المساعدات استنفدت بالكامل في قطاع غزة حيث يعاني بعض موظفيه حاليا من الجوع متهما إسرائيل بعرقلة أنشطته.

وقال الأمين العام للمجلس يان إيغلاند في مقابلة أجرتها معه رويترز عبر الفيديو من أوسلو: "وزعنا آخر خيمة لدينا وآخر طرد غذائي وآخر مواد إغاثة. لم يتبق شيء".

وقال إيغلاند إن "هناك مئات من حمولات الشاحنات تقبع في المخازن أو في مصر أو في أماكن أخرى، وتكلف المانحين الأوروبيين الغربيين الكثير من الأموال، لكنها ممنوعة من الدخول"، وأضاف "لهذا السبب نحن غاضبون جدا. لأن مهمتنا هي المساعدة".

واتهم إيغلاند إسرائيل بعدم التعاون، حيث قال إنها "لا تتعاون. ويريدون فقط عرقلة عملنا". وجاءت تعليقات المجلس متوافقة مع تصريحات أدلى بها المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازاريني في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، والذي قال إن موظفي الوكالة يصابون بالإغماء أثناء تأدية واجبهم في قطاع غزة بسبب الجوع والإرهاق.

ويقول المجلس النرويجي للاجئين إنه لم يتمكن منذ 145 يوما من إدخال مئات الشاحنات التي تحتوي على الخيام والمياه والمواد الغذائية والتعليمية إلى غزة.

ويعمل لدى المجلس النرويجي للاجئين في غزة 64 موظفا فلسطينيا واثنان من الموظفين الدوليين. واضطر المجلس يوم الأحد إلى نقل 33 من موظفيه من دير البلح بعد إنذارات إسرائيلية بإخلاء المنطقة.

وقال المجلس إن إمدادات المياه الصالحة للشرب بدأت تنفد مع تراجع كمية الوقود المتوفر لتشغيل محطات تحلية المياه. ووصلت المياه إلى 100 ألف شخص في الأجزاء الوسطى والشمالية من غزة في الأسابيع القليلة الماضية.