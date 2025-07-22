القسام تستهدف ناقلة جند إسرائيلية و"ميركافا" في دير البلح

أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أن مقاتليها استهدفوا ناقلة جند إسرائيلية ودبابة إسرائيلية من نوع "ميركافا" جنوب شرق مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

وقالت القسام إن مقاتليها استهدفوا ناقلة جند إسرائيلية بقذيفة "الياسين 105" قرب مفترق أبو هولي جنوب شرق مدينة دير البلح.

وفي إطار عملياتها المستمرة ضد جيش الاحتلال الإسرائيلي، أعلنت القسام أيضا عن استهداف مقاتليها دبابة إسرائيلية من نوع "ميركافا" بقذيفة "الياسين 105" في منطقة شاليهات الجعفراوي جنوب شرق مدينة دير البلح.

وبعد استهداف الدبابة الإسرائيلية سجل هبوط للطيران المروحي الإسرائيلي للإخلاء.

ومن جهتها، أكدت وسائل إعلام إسرائيلية أن جنديا أصيب بجروح خطيرة اليوم في استهداف دبابة "ميركافا" بصاروخ مضاد للدروع في دير البلح.

يذكر أن قوات الاحتلال الإسرائيلي بدأت عملية عسكرية في دير البلح.

وتواصل المقاومة الفلسطينية إيقاع خسائر في صفوف قوات الاحتلال الإسرائيلي، وفي آخر التطورات أعلن جيش الاحتلال مقتل أحد جنوده خلال معارك في جنوب قطاع غزة.

وأقر رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، إيال زامير بأن إسرائيل تدفع ثمنا باهظا جراء الحرب في قطاع غزة، لكنه قال "مستمرون في العمل من أجل تحقيق أهداف الحرب، ومنها إعادة المخطوفين وتدمير حماس".

وفي سياق الانتقادات الداخلية التي يتعرض لها جيش الاحتلال على خلفية الحرب، نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن مصادر أن الجيش الإسرائيلي يستعد لفتح تحقيق في العملية العسكرية البرية في قطاع غزة.

وقالت إن التحقيق سيبحث أداء الجيش خلال العملية البرية التي بدأت في نهاية أكتوبر/تشرين الأول عام 2023.