الاحتلال يكثف اقتحاماته بالضفة وأمن السلطة يعتقل مقاومين

كثف جيش الاحتلال الإسرائيلي مساء أمس الاثنين وفجر الثلاثاء عملياته العسكرية في الضفة الغربية المحتلة، حيث نفذ سلسلة اقتحامات واعتداءات طالت مدنا وبلدات عدة، وسط مواجهات واعتقالات.

فقد ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) أن قوات الاحتلال اقتحمت مناطق عدة في محافظة نابلس شمالي الضفة، من بينها مدخل بلدة بيتا، حيث اعتدى الجنود بالضرب على أحد المواطنين.

وأشارت الوكالة إلى اقتحام جيش الاحتلال قرية برقة شمال غربي المدينة، وإطلاق الرصاص الحي، مما أدى إلى اندلاع مواجهات مع مقاومين.

وأضافت أن الجيش اقتحم أيضا قرية تِل جنوب غربي نابلس، ونصب حاجزا عسكريا عند مدخلها وفتش المركبات ودقق في هويات المواطنين.

وطالت الاقتحامات أيضا بلدتي سالم ودير الحطب جنوب وجنوب شرقي نابلس، حيث داهمت القوات منازل المواطنين ونفذت عمليات تفتيش واسعة.

وذكرت مصادر فلسطينية أن قوات إسرائيلية نفذت فجر اليوم الثلاثاء عمليات دهم للمنازل إثر اقتحامها حي الجنيد في نابلس.

قوات الاحتلال تقتحم بلدة بيتين شمال رام الله، بعد مهاجمتها من قبل المستوطنين. pic.twitter.com/GAi5HN9Wef — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) July 21, 2025

شمالي الضفة

وفي شمالي الضفة، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة رامين شرق مدينة طولكرم واحتجزت مواطنين ومركبات، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية.

وذكرت الوكالة أن قوات الاحتلال أوقفت عددا من المواطنين، وشرعت في تفتيشهم والتدقيق في بطاقاتهم الشخصية، ورافق ذلك تضييق وتنكيل بحق السكان وإعاقة واضحة لحركتهم اليومية.

وقالت مصادر فلسطينية إن قوات الاحتلال نفذت فجر اليوم أيضا حملة اعتقالات في قرية إماتين شرق قلقيلية بشمال الضفة.

وأفادت مصادر للجزيرة بأن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة طوباس شمالي الضفة، في حين ذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن قوة خاصة من جيش الاحتلال اقتحمت بلدة طمون جنوب طوباس، مشيرة إلى رصد تعزيزات عسكرية تتجه نحو البلدة.

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جنوبي الضفة

وفي جنوبي الضفة، قالت مصادر للجزيرة إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت في وقت مبكر اليوم الثلاثاء مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية.

كما قال تلفزيون فلسطين (حكومي) إن مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال في بلدة تقوع شرق مدينة بيت لحم.

متابعة .. قوات الاحتلال تقتحم بلدة صوريف شمال الخليل. pic.twitter.com/kkjkvtsgwY — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) July 22, 2025

أمن السلطة يعتقل مقاومين

وبالتوازي مع الاقتحامات العسكرية شن مستوطنون إسرائيليون هجمات جديدة على قرى فلسطينية، حيث هاجموا فجر اليوم قرية برقا شرق مدينة البيرة بعد ساعات من اعتداء مماثل على بلدة بيتين شمال رام الله.

وفي تطور آخر، ذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن جهاز الأمن الوقائي التابع للسلطة الفلسطينية اعتقل مقاومين في مدينة نابلس، وصادر عشرات العبوات الناسفة المعدة للتصدي لقوات الاحتلال.

وبالتوازي مع حرب الإبادة في غزة صعّد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم في الضفة -بما فيها القدس الشرقية- مما أدى إلى استشهاد ألف فلسطيني على الأقل وإصابة نحو 7 آلاف آخرين، وفق معطيات فلسطينية.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 تشن إسرائيل بدعم أميركي حرب إبادة جماعية في غزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة أكثر من 200 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح -معظمهم أطفال ونساء- وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين.