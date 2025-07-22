مقابل قبة الصخرة.. مستوطنون يؤدون طقوسا تلمودية بالمسجد الأقصى

اقتحم عشرات المستوطنين -صباح اليوم الثلاثاء- المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة بحراسة شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت مصادر للجزيرة إن المستوطنين أدوا صلواتهم في المنطقة الشرقية من المسجد مقابل مسجد قبة الصخرة حفاة الأقدام، وأدوا طقوس "السجود الملحمي"، وهو طقس ديني يعني الانبطاح الكامل واستواء الجسد على الأرض ببسط اليدين والقدمين والوجه بالكامل.

وقيدت شرطة الاحتلال الإسرائيلي وصول المصلين إلى الأقصى خلال فترة الاقتحامات الصباحية لتأمين المستوطنين المقتحمين.

وكانت مصادر إعلامية محلية أفادت بأن قوات الاحتلال نصبت صباح اليوم حاجز تفتيش عند باب الحديد (أحد أبواب المسجد الأقصى) لتفتيش الأهالي والوافدين والتدقيق في هوياتهم.