مصر تُقدّم رحلات قطار مجانية للاجئين السودانيين العائدين إلى ديارهم

احتشد المئات من اللاجئين السودانيين الذين قصدوا مصر جراء القتال ببلادهم في محطة القطار المركزية بالقاهرة اليوم الاثنين، لبدء رحلة عودة مجانية إلى ديارهم.

وتموّل الحكومة المصرية رحلات قطار إلى العاصمة السودانية الخرطوم، التي استعادتها القوات المسلحة السودانية مؤخرا من مليشيات الدعم السريع.

وأعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر تشغيل قطار خاص لتسهيل نقل السودانيين المقيمين في مصر والراغبين في العودة إلى وطنهم عبر محافظة أسوان، مضيفة أنه تقرر تشغيل القطار رقم 1940 من القاهرة إلى أسوان لهذه المهمة.

وتبلغ المسافة من القاهرة إلى الخرطوم حوالي 2080 كيلومترا، وتشمل رحلة بالقطار تستغرق حوالي 12 ساعة إلى مدينة أسوان جنوب مصر، حيث سينتقل الركاب إلى العبّارات والحافلات للعبور إلى السودان.

عبّأ الناس أمتعتهم في حقائب صغيرة وهم يستقلون القطار اليوم، وقال الصحفي السوداني عاصم الطيب، أحد ركاب قطار العودة "إن بعضهم بكى من مشاعر غامرة تراوحت بين الحزن والفرح لمغادرة مصر والعودة إلى الوطن".

وقالت عواطف الحسن، وهي من أم درمان بالسودان، عائدة مع ابنتها "أنا سعيدة لأنني أعود أخيرا إلى عائلتي وأطفالي".

ويشهد السودان حربا منذ أبريل/نيسان 2023 بين الجيش وقوات الدعم السريع، وتسبب القتال على السلطة في أزمة إنسانية بالبلاد، وقتل أكثر من 40 ألف شخص وتسببت الحرب في واحدة من أكبر حالات النزوح على مستوى العالم.

وتستضيف مصر أكبر عدد من اللاجئين السودانيين بعد فرار أكثر من 1.5 مليون شخص من الحرب شمالا عبر الحدود، كما نزح أكثر من 7 ملايين شخص داخليا بعد أن اجتاحت الحرب معظم أنحاء البلاد.

واستولت قوات الدعم السريع على العاصمة الخرطوم في بداية القتال عام 2023، حتى أعلنت الحكومة استعادتها في 20 مايو/آيار الماضي.

ولحق دمار كبير بالخرطوم جراء الحرب طال القصر الرئاسي والمطار، لكنها تشهد حاليا انتعاشا بطيئا مع عودة السكان وإعادة فتح الأسواق، لكن الكهرباء والخدمات الأساسية غير متوفرة بكامل طاقتها في جميع أنحاء المدينة.