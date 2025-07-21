مباحثات بين رئيسي الجزائر وزيمبابوي تتوّج بالتوقيع على اتفاقيات تعاون

وقعت الجزائر وزيمبابوي على عدة اتفاقيات ومذكرات تفاهم، تشمل مجالات تعاون مختلفة، أبرزها التجارة والاستثمار والسياحة والتدريب والتكوين المهني والتعليم العالي.

وتم التوقيع على هذه الاتفاقيات على هامش الزيارة التي يجريها رئيس زيمبابوي إمرسون منانغاغوا إلى دولة الجزائر وتستغرق يومين، لمناقشة العلاقات الثنائية والقارية.

وفي مؤتمر صحفي مشترك، أعرب الرئيسان عن التقارب التام بين الجزائر وزيمبابوي حول القضايا الدولية والإقليمية، بما في ذلك تعزيز الحلول السلمية للصراعات في أفريقيا، واحترام سيادة الدول ورفض التدخل الأجنبي.

وقال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إن زيارة نظيره إمرسون تعكس الإرادة السياسية المشتركة لتطوير العلاقات التي توجت في ختام الدورة الرابعة للجنة الجزائرية الزيمبابوية المشتركة، بتوقيع اتفاقيات تعاون ومذكرات تفاهم في المجالات الحيوية المتعددة.

وصرّح الرئيسان بإدانتهما للجرائم المرتكبة في حق الشعب الفلسطيني من طرف الاحتلال الإسرائيلي، وأكدا دعمهما لحصوله على حقه المشروع في إقامة دولة مستقلة.

من جانبه، أكد رئيس زيمباوي على الطابع الثوري للعلاقات الثنائية بين البلدين، مؤكدا أنها قوية ومتجذرة منذ زمن طويل، وتدفعها روح التضامن والنضال المستمر ضد الاستعمار والإمبريالية.

واعتبر إمرسون أن زيارته إلى الجزائر ستسمح للبلدين بتجسيد إرادتهما المشتركة في العمل على إصلاح النظام العالمي، والمساهمة في إنهاء انتشار الأسلحة والصراعات الإقليمية والدولية، ومحاربة الإرهاب.