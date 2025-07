لوفيغارو: تجمع صوفي بقلب باريس يثير جدلا

أثار تجمع طريقة صوفية سنغالية لساعات وسط ساحة الجمهورية في فرنسا قبل يومين ضجة وسط الفرنسيين بين من رأى فيها اعتداءً على رمز العلمانية الفرنسية، ومن رآها تجمعًا دينيًا عاديًا لا يضر مادام سلميا ولا يخالف القانون.

وذكرت صحيفة لوفيغارو الفرنسية اليوم أن عدد المجتمعين بلغ المائة، وهم من أتباع طريقة صوفية سنغالية تعود للشيخ أحمدو بمبا (1853-1927)، وأن شرطة باريس وافقت على عقد التجمع الديني وسط الساحة من الثالثة عصرًا وحتى الثامنة مساءً بالتوقيت المحلي.

end of list

list 2 of 2

list 1 of 2

list of 2 items

وبحسب الصحيفة فإن التجمع جاء بمناسبة ذكرى عودة الشيخ بمبا من المنفى، حيث كانت سلطات الاحتلال الفرنسي قد نفته إلى الغابون بين 1895 و1902.

وتابعت أن هذه الطريقة "تنادي بإسلام معتدل، وهي قائمة على التسلسل الهرمي، وتولي أهمية كبيرة للعمل والتقاليد الثقافية وقيم التضامن".

En tant qu’imam, porteur de la tradition spirituelle de l’islam et citoyen profondément attaché aux principes de la République, je me sens dans l’obligation morale et religieuse de prendre la parole.

Depuis quelque temps, nous assistons à des comportements qui, bien que… pic.twitter.com/kGsLA305gZ

— Sheikh Mahammad Mehdizade (@SheikhMehdizade) July 20, 2025