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الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض مُسيرة من اليمن

ارشيف YEMEN - SEPTEMBER 15: (This handout screengrab was provided by a third-party organization and may not adhere to Getty Images' editorial policy.) (EDITOR'S NOTE: Best quality available) In this handout screengrab released by the Houthi group Media Center on September 16, 2024, Yemen's Houthi group shows the firing of the so-called surface-to-surface “hypersonic ballistic missile” on Sunday morning, which targeted central Israel after traveling 2,040 km in just 11 1/2 minutes, according to the group's military statement, at an unrevealed site in Yemen. (Photo by Handout/Houthi Media Center via Getty Images)
الحوثيون يشنون عشرات الهجمات الصاروخية على إسرائيل دعما لغزة (غيتي إيميجز)
21/7/2025-|آخر تحديث: 16:26 (توقيت مكة)

قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي اليوم الاثنين إن الدفاعات الجوية اعترضت مسيرة أطلقت من اليمن من دون تفعيل نظام الإنذار.

ولم تعلن جماعة أنصار الله (الحوثيون) في اليمن حتى الآن عن العملية.

ومنذ بدء حرب الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة، يشن الحوثيون عشرات الهجمات الصاروخية على إسرائيل.

كما استهدفت الجماعة سفنا مرتبطة بإسرائيل في البحر الأحمر، معلنة ما سمته فرض حظر جوي على مطار بن غوريون وحظر بحري على ميناءي إيلات وحيفا.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حرب إبادة جماعية بغزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، مما خلّف أكثر من 198 ألف شهيد وجريح فلسطيني معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم أطفال.

المصدر: الجزيرة

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