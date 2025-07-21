شهداء بقصف نازحين والاحتلال ينسف مباني شرقي مدينة غزة

واصل الاحتلال الإسرائيلي منذ فجر اليوم الاثنين قصفه على مناطق عدة في غزة، مخلفا شهداء وجرحى من بينهم نازحون في مواصي خان يونس، في حين شنت قواته عمليات نسف للمباني السكنية شرقي مدينة غزة.

وأفادت مصادر بمجمع ناصر الطبي باستشهاد 5 فلسطينيين من أسرة واحدة في قصف إسرائيلي على خيمة نازحين في منطقة المواصي غربي خان يونس في جنوب قطاع غزة.

كما أكدت مصادر في مجمع الشفاء الطبي استشهاد فلسطينيين اثنين في قصف نفذته طائرة مسيّرة إسرائيلية على منطقة جباليا النزلة شمالي القطاع، في حين أُصيب آخرون في الهجوم ذاته.

وفي جنوب القطاع، أفادت مصادر في مجمع ناصر الطبي باستشهاد 5 فلسطينيين من عائلة واحدة جراء قصف استهدف خيمة للنازحين في منطقة المواصي غرب خان يونس.

وأفاد مراسل الجزيرة بأن الاحتلال شن غارات عنيفة على مناطق شرقي مدينة غزة، تخللها نسف مبان سكنية، كما طالت الغارات والقصف المدفعي الأحياء الجنوبية والشرقية لمدينة دير البلح وسط القطاع.

ويأتي هذا بعد أن شهد أمس الأحد مجازر عدة، لا سيما بحق المجوعين، إذ أفادت مصادر في مستشفيات غزة باستشهاد 115 فلسطينيا بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي بينهم 92 من منتظري المساعدات.

ومع تفاقم حدة الجوع في غزة، أعلنت وزارة الصحة أمس أنها سجلت 18 حالة وفاة في القطاع بسبب الجوع خلال 24 ساعة، في حين قال مصدر في المستشفى المعمداني بغزة إن فلسطينيا من ذوي الاحتياجات الخاصة استُشهد نتيجة سوء التغذية.

وأكدت وزارة الصحة في غزة استشهاد أكثر من 900 فلسطيني -بينهم 71 طفلا- بسبب الجوع وسوء التغذية، إضافة إلى 6 آلاف مصاب من الباحثين عن لقمة العيش منذ بدء حرب الإبادة الإسرائيلية على القطاع.

ومنذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 تشن إسرائيل حرب إبادة جماعية على قطاع غزة، مما أسفر حتى اللحظة عن استشهاد وإصابة أكثر من 198 ألف فلسطيني -معظمهم من الأطفال والنساء- إلى جانب أكثر من 11 ألف مفقود.