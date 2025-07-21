ساندرز يدعو لوقف المساعدات العسكرية الأميركية لإسرائيل

دعا عضو مجلس الشيوخ الأميركي بيرني ساندرز الى "عدم تقديم المزيد من المساعدات العسكرية الأميركية لإسرائيل". وأضاف في تغريدة له على منصة "إكس" أن الناس في غزة "يتضورون جوعا وجيش إسرائيل أطلق النار على من يسعون للحصول على الطعام".

وقال ساندرز "لقد قتل 130 شخصا وجرح أكثر من ألف في غزة نهاية هذا الأسبوع"، واصفا ما يجري بأنه "جنون مطلق وغير مقبول".

ويعرف ساندرز بتوجهه الاشتراكي الديمقراطي وانتقاده للدعم الأميركي لإسرائيل، ومناهضته للحروب، إذ صوّت ضد غزو العراق عام 2003، وكان من الداعين إلى انسحاب القوات الأميركية من كابل وبغداد، كما انتقد مرارا الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وعارض خفض الضرائب لمصلحة الأثرياء والشركات الكبرى، وكذلك تقليص الإنفاق على برامج الرعاية الاجتماعية.

وقد أعيد انتخابه عضوا بمجلس النواب 7 مرات، وغالبا بفارق كبير في الأصوات، وظل بمنصبه حتى فاز بمقعد في مجلس الشيوخ الأميركي عام 2006.