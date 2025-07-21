تضارب حول موعد جولة التفاوض الثالثة بين روسيا وأوكرانيا

تضاربت التصريحات اليوم الاثنين بشأن موعد جولة التفاوض الثالثة بين أوكرانيا وروسيا في تركيا، فبينما قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إنها ستعقد بعد غد الأربعاء، أفاد الكرملين بأن الموعد لم يتحدد بعد، بينما لم تعلن تركيا رسميا موعدا لجولة التفاوض الجديدة.

وفي خطابه المسائي اليومي المصور ذكر زيلينسكي أن رئيس مجلس الأمن والدفاع الأوكراني رستم أوميروف أخبره بأن الجولة المقبلة من محادثات السلام بين أوكرانيا وروسيا من المقرر أن تنعقد يوم الأربعاء المقبل في تركيا.

وقال الرئيس الأوكراني "ناقشت اليوم مع رستم أوميروف التحضيرات لتبادل الأسرى وعقد اجتماع آخر مع الجانب الروسي في تركيا "، مضيفا أن أوميروف قال إن "الاجتماع من المقرر أن ينعقد الأربعاء وسنوافيكم بمزيد من التفاصيل غدا".

ويشغل أوميروف حاليا منصب الأمين العام لمجلس الأمن والدفاع الأوكراني، وقاد الجولتين الأوليين من المحادثات مع روسيا.

الوفد الروسي

على الجانب الآخر قال المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، اليوم ردا على سؤال بشأن ما إذا كانت هناك تغييرات في تشكيلة مجموعة التفاوض الروسية في الجولة الثالثة من المفاوضات مع أوكرانيا: "من الجانب الروسي، لا توجد أي تغييرات في مجموعة التفاوض وموسكو ستعلن عن مواعيد الجولة الجديدة فور اتضاحها".

وحول المقترحات الروسية بشأن مذكرة التفاهم لتسوية النزاع قال "هناك مسودة مذكرتنا. وهناك مسودة مذكرة قدّمها الجانب الأوكراني. وسيتم تبادل للآراء، بل ومفاوضات حول هاتين المسودتين"

وردا على سؤال حول ما إذا كان الكرملين يدرس إمكانية عقد لقاء بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأميركي، دونالد ترامب، في بكين قال "نستعد لزيارة بكين، ورئيسنا يستعد لهذه الزيارة. إنها بالفعل مدرجة في جدول رئيس الدولة. لكننا لم نسمع أن الرئيس ترامب سيذهب إلى هناك أيضًا، إلى بكين".

وأضاف بيسكوف "إذا حدث وكان ترامب هناك أيضا، فمن الطبيعي ألا نستبعد إثارة مسألة مدى استصواب عقد الاجتماع".

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وفي وقت سابق من اليوم الاثنين ذكرت الرئاسة التركية أنه لم يتم الاتفاق حتى الآن على مواعيد محددة للجولة الثالثة المحتملة من المحادثات بين روسيا وأوكرانيا في إسطنبول.

وقال ممثل عن الرئاسة التركية لوكالة "سبوتنيك" ردًّا على سؤال بشأن التقارير الإعلامية حول المواعيد المحتملة للمحادثات، "لا توجد معلومات حتى الآن عن موعد محدد ومتفق عليه. في حال توفر هذه المعلومات، فسيتم الإعلان عنها".

ونقلت وسائل إعلام تركية عن مصادر دبلوماسية أن المحادثات بين وفدي روسيا وأوكرانيا قد تعقد بحلول نهاية الأسبوع، وبشكل مبدئي، يومي الأربعاء والخميس المقبلين، في إسطنبول.

كما نقلت الوكالة عن مصدر في مجموعة التفاوض الروسية قوله "إن الإشارات الواردة من كييف تدعو إلى الأمل في تحديد موعد المفاوضات قريبا".

يذكر أن روسيا وأوكرانيا عقدتا جولتين من المفاوضات المباشرة في إسطنبول، أسفرتا عن تبادل الأسرى، كما سلمت موسكو جثث العسكريين القتلى إلى كييف. وإضافة إلى ذلك، تبادل الطرفان مسودات مذكرات تفاهم بشأن تسوية النزاع.