تحقيق كندي يثير مخاوف جنود إسرائيليين من الاعتقال بتهم جرائم حرب

أعرب جنود إسرائيليون يحملون الجنسية الكندية عن خشيتهم من الاعتقال بتهم ارتكاب جرائم حرب بعد أن فتحت الشرطة الكندية تحقيقا لكشف الجرائم المتعلقة بالحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وفق صحيفة تايمز أوف إسرائيل.

وفي تقرير نشرته الصحيفة الإسرائيلية أمس الأحد قالت إن الشرطة الكندية أعلنت في يونيو/حزيران الماضي فتح تحقيق في "النزاع المسلح بين إسرائيل وحركة حماس".

وأضافت الصحيفة أن تحقيق الشرطة الكندية يشير إلى احتمال كشف جرائم دولية مثل الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية.

وأفادت بأن جنودا إسرائيليين يحملون الجنسية الكندية وردت أسماؤهم في موقع لصحفي كندي يتهم إسرائيل بتنفيذ إبادة جماعية في غزة.

ونقلت الصحيفة عن جندي إسرائيلي تأكيده الشعور بالقلق والخوف، قائلا "لا نعلم إن كان السفر إلى كندا آمنا أم سيتم اعتقالنا".

وقالت صحيفة تايمز أوف إسرائيل إن فتح الشرطة الكندية تحقيقا بجرائم إسرائيلية محتملة يحدث للمرة الأولى في تاريخها، بعد أن أجرت تحقيقات مماثلة ضد كنديين ارتكبوا جرائم حرب في صراعات أخرى، بما في ذلك في رواندا ويوغسلافيا السابقة.

تحقيق هيكلي

من جهتها، قالت الشرطة الكندية -في بيان- إن التحقيق بدأ منذ مطلع عام 2024، لافتة إلى أنه "تحقيق هيكلي وعملية استقصاء واسعة النطاق تعتمد على المعلومات الاستخبارية، وتهدف إلى جمع وحفظ وتقييم المعلومات التي قد تكون ذات صلة بموجب قانون الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب الكندي".

وشددت على أن التحقيق ليس جنائيا ولا يستهدف فئة بعينها، مشيرة إلى أن الهدف الرئيسي هو جمع المعلومات التي قد تدعم خطوات التحقيق المستقبلية في حال استيفاء الحدود القضائية والقانونية.

كما أشارت الشرطة الكندية إلى أنها ستطلق قريبا بوابة إلكترونية متاحة باللغات الفرنسية والإنجليزية والعبرية والعربية، لتسهيل تقديم أي معلومات من قبل الشهود المحتملين بشكل منظم وآمن.

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شكاوى بالخارج

وفي الأشهر الماضية، رُفعت في دول أوروبية وأميركية لاتينية عشرات الشكاوى القانونية ضد جنود الاحتلال لارتكابهم جرائم حرب في قطاع غزة تقدمت بها مؤسسة "هند رجب".

كما أطلق المركز الدولي للعدالة من أجل الفلسطينيين في مارس/آذار الماضي مبادرة "غلوبال 195" لملاحقة الإسرائيليين المتورطين في جرائم الحرب ضد الشعب الفلسطيني في غزة.

يذكر أنه في مقابلات صحفية اعترف عدد من جنود الاحتلال بارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة، كما وثقوا بعضها بالمقاطع المصورة التي شاركوها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

يشار إلى أنه في 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2024 أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت لارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.