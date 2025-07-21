25 دولة بينها بريطانيا توجه انتقادات لإسرائيل بشأن تجويع غزة والتهجير

طالبت 25 دولة ،اليوم الاثنين، إسرائيل بالرفع الفوري للقيود التي تفرضها على تدفق المساعدات إلى قطاع غزة ، وشددت في ذات الوقت على رفض أي إجراء لإحداث تغيير ديموغرافي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ونص البيان الصادر عن الحكومة البريطانية على أن "بريطانيا ودول أخرى تدعو إلى إنهاء الحرب في غزة على الفور"، وشدد على رفض التهجير القسري الدائم في الأراضي المحتلة انتهاك للقانون الإنساني الدولي.

واستنكرت الدول الموقعة على ابليان التوزيع البطيء للمساعدات وقتل المدنيين بمن فيهم الأطفال، وطالبوا إسرائيل برفع القيود عن تدفق المساعدات إلى قطاع غزة فورا.

وعبرت الدول الموقعة عن البيان عن استعدادها "لاتخاذ إجراءات إضافية لدعم وقف فوري لإطلاق النار في غزة.

وقالت الدول الـ 25 إن مقترح نقل الفلسطينيين في غزة إلى مدينة إنسانية غير مقبول تماما، وأكدت دعمها لجهود الولايات المتحدة وقطر ومصر لتحقيق وقف إطلاق النار بغزة.

ودعا البيان إسرائيل لتمكين الأمم المتحدة والمنظمات للقيام بعملها في قطاع غزة، كما طالبها بالوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي.

سلوك مروع

وقال البيان إن "قتل أكثر من 800 فلسطيني أثناء السعي للحصول على مساعدات في غزة مروع"، واعتبر أن "نموذج حكومة إسرائيل بتقديم المساعدات في غزة خطير ويؤجج عدم الاستقرار".

ولفت إلى أن معاناة المدنيين في غزة بلغت مستويات غير مسبوقة.

في ذات السياق أكدت الدول الموقعة على البيان أنها تعارض بشدة أي خطوات لتغيير ديموغرافي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأكدت أن خطة الاستيطان E1 انتهاك صارخ للقانون الدولي وتقوض حل الدولتين و"ستقسم الدولة الفلسطينية".