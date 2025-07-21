النيجر تحقق في بيع نيزك مريخي بملايين الدولارات بمزاد أميركي

أعلنت حكومة النيجر فتح تحقيق رسمي في ملابسات بيع نيزك اكتُشف داخل أراضيها، بعدما عُرض في مزاد نظمته دار "سوذبيز" الأميركية بمدينة نيويورك، وبيع بسعر فاق 4.3 ملايين دولار.

وذكر بيان تلاه الأمين العام للحكومة عبر التلفزيون الرسمي أن مجلس الوزراء "اطّلع على عملية بيع نيزك اكتُشف في منطقة أغاديس بمزاد أميركي، مقابل نحو 5 ملايين دولار"، معبّرًا عن قلق السلطات من "مؤشرات محتملة على تجارة دولية غير قانونية".

وكلّف المجلس وزارات العدل والمناجم والتعليم العالي بفتح تحقيق شامل لكشف ملابسات القضية وتحديد مدى قانونية بيع العينة الجيولوجية خارج البلاد.

وبحسب تقارير إعلامية غربية، فإن النيزك المعروف علميا باسم "إن دبليو إيه 16788″، ويزن قرابة 24.5 كيلوغراما، تم العثور عليه عام 2023 على يد هاو يُعرف بصياد النيازك، قبل أن يخضع لتحليل علمي في معهد الفلك بمدينة شنغهاي الصينية.

وأكدت الدراسة أن النيزك من أصل مريخي وينتمي إلى فئة "الشيرغوتين" النادرة، التي يُعتقد أنها نتجت عن نشاط بركاني على سطح المريخ.

وتسلّط القضية الضوء على غياب تشريعات فعّالة في عدد من الدول النامية لحماية تراثها العلمي والطبيعي، وسط مطالب بتعزيز الآليات القانونية لضمان ملكيتها للعينات الجيولوجية المكتشفة ضمن حدودها الجغرافية.