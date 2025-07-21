أخبار|الصين

عواصف تجتاح جنوب الصين في أعقاب إعصار ويفا

A view shows dark cloud approaching the city of Zhuhai as Typhoon Wipha makes landfall, Guangdong Province, China, July 20, 2025, in this screen grab obtained from a social media video. SOCIAL MEDIA/via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES. TPX IMAGES OF THE DAY Verified by: - Location was verified by buildings, water body, urban layout and terrain which match satellite and file images. - Date was verified by Zhuhai government release on WeChat on Sunday (July 20).
سحابة داكنة تقترب من مدينة تشوهاي مع وصول إعصار ويبا إلى اليابسة في مقاطعة قوانغدونغ (رويترز)
21/7/2025-|آخر تحديث: 20:32 (توقيت مكة)

اجتاحت عواصف، اليوم الاثنين، المناطق الجنوبية من البر الرئيسي للصين، مما أدى إلى إطلاق تحذيرات من حدوث سيول وانهيارات أرضية، وذلك بعد يوم من اجتياح الإعصار ويفا هونغ كونغ.

وأجلت سلطات مدينة جوخاي جنوبي الصين أكثر من 460 ألف شخص من المناطق المتضررة بسبب الإعصار.

وقد وصل الإعصار الذي يصنف الآن كعاصفة استوائية قوية، أمس الأحد، إلى مقاطعة قوانغدونغ جنوبي البلاد، بسرعة رياح بلغت سرعتها 33 مترا في الثانية.

وفتحت السلطات المحلية 257 ملجأ لحماية السكان من الرياح العاتية المصحوبة بأمطار غزيرة.

وهطلت أمطار غزيرة على مدن يانغجيانغ وتشانجيانغ وماومينغ في إقليم قوانغدونغ.

كما يتوقع مركز الأرصاد الجوية تواصل الأمطار بمقاطعات الجنوب حتى اليوم الاثنين.

ومر الإعصار ويفا أمس الأحد بهونغ كونغ، حيث تسبب في سقوط الأشجار وتوقف الرحلات الجوية واحتماء ما يقرب من 280 شخصا بالملاجئ.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية إن العاصفة ستتحرك نحو خليج تونكين في وقت متأخر من صباح اليوم الاثنين، حيث ستزداد كثافتها قبل أن تجتاح الساحل الشمالي لفيتنام غدا الثلاثاء.

المصدر: الجزيرة + وكالات

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