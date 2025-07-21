عواصف تجتاح جنوب الصين في أعقاب إعصار ويفا

اجتاحت عواصف، اليوم الاثنين، المناطق الجنوبية من البر الرئيسي للصين، مما أدى إلى إطلاق تحذيرات من حدوث سيول وانهيارات أرضية، وذلك بعد يوم من اجتياح الإعصار ويفا هونغ كونغ.

وأجلت سلطات مدينة جوخاي جنوبي الصين أكثر من 460 ألف شخص من المناطق المتضررة بسبب الإعصار.

وقد وصل الإعصار الذي يصنف الآن كعاصفة استوائية قوية، أمس الأحد، إلى مقاطعة قوانغدونغ جنوبي البلاد، بسرعة رياح بلغت سرعتها 33 مترا في الثانية.

وفتحت السلطات المحلية 257 ملجأ لحماية السكان من الرياح العاتية المصحوبة بأمطار غزيرة.

وهطلت أمطار غزيرة على مدن يانغجيانغ وتشانجيانغ وماومينغ في إقليم قوانغدونغ.

كما يتوقع مركز الأرصاد الجوية تواصل الأمطار بمقاطعات الجنوب حتى اليوم الاثنين.

ومر الإعصار ويفا أمس الأحد بهونغ كونغ، حيث تسبب في سقوط الأشجار وتوقف الرحلات الجوية واحتماء ما يقرب من 280 شخصا بالملاجئ.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية إن العاصفة ستتحرك نحو خليج تونكين في وقت متأخر من صباح اليوم الاثنين، حيث ستزداد كثافتها قبل أن تجتاح الساحل الشمالي لفيتنام غدا الثلاثاء.