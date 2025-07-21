الشرطة السودانية تؤكد تراجع النهب المسلح في الخرطوم

كشفت قوات الشرطة السودانية عن ترتيبات لإعادة افتتاح مراكز ومجمعات جديدة خدمة للجمهور بالعاصمة الخرطوم، وإعادة افتتاح المجمعات القديمة، مؤكدة تراجع النهب المسلح هناك.

وأفاد المتحدث باسم قوات الشرطة العميد فتح الرحمن محمد التوم بافتتاح 98 قسما جنائيا في محليات ولاية الخرطوم و115 مركزا لإشراك المجتمع في عملية الأمن، بجانب انتشار شرطة تأمين المرافق في أكثر من 350 موقعا للمؤسسات الحكومية ومباني السفارات ومنازل السفراء والمحاكم والجامعات ومؤسسات النفط.

وقال التوم للجزيرة نت "إن قوات الشرطة وإدارتها الخدمية شرعت منذُ إنفاذ مصفوفة الانتقال إلى العاصمة في رصد التخريب الذيّ حل بمراكز ومجمعات خدمة الجمهور وصيانتها وإعادة تشغيلها لخدمة المواطنين، وقد شهدت العاصمة افتتاح مجمعات جديدة وستشهد الفترة القادمة طفرة في هذا الصدد".

تراجع النهب

وحول حوادث النهب المسلح في مدن العاصمة، أكد التوم أن "حوادث النهب تحت تهديد السلاح في تراجع وانحسار كبير، ووضعت الخلية الأمنية مسألة تفكيك شبكات جريمة النهب وخاصة من يرتدون زي القوات النظامية في أعلى سلم اهتماماتها وقد تم توقيف العشرات".

كما أوضح أن أحياء مدينة أم درمان "هي الأكثر أمانا حالياً وهذا ما تشير له حركة المواطنين والأنشطة التجارية والفعاليات الثقافية والاجتماعية التي تحتضنها".

وأضاف المسؤول الأمني أنه "تم حصر وتجميع حوالي 900 مركبة في الخرطوم في أماكن محددة وما زالت اللجان المختصة تواصل عملها خاصةً في محليتي أمبدة وجبل أولياء وتم تسليم مركبات لأصحابها وفقًا للضوابط المعمول بها".

وقال أيضا إن منصة البلاغ الإلكتروني سجلت 398 بلاغاً من بلاغات المفقودين كما سجلت الأقسام الجنائية بلاغات للمفقودين خلال الحرب وتعمل قوات الشرطة على رصد المفقودين ومعرفة مصيرهم".

كما ذكر أن "عملية استرداد المنهوبات تتزايد بشكل يومي في كل المحليات بالتزامن مع ارتفاع وتيرة الضبطيات والعمل المنعي الذي تشهده ولاية الخرطوم يوميًا، وتمكنت الشرطة الأمنية في ضبط ماكينات تزييف عملة وأسلحة".

يُذكر أن المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة أوردت -في تقرير عن عودة النازحين في السودان (بين نوفمبر/تشرين الثاني 2024 ويونيو/حزيران 2025)- أن فرقا مصفوفة تتبع (حالات) النزوح الميدانية سجلت عودة حوالي مليون و337 ألفا و117 مواطنا إلى 6 ولايات منها الجزيرة (71%) وسنار (13%) والخرطوم (8%).

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كما أشار التقرير إلى انخفاض عدد النازحين بنحو 13% مقارنةً بأعلى عدد مُسجَّل على الإطلاق للنازحين داخليًا في السودان.

وسبق أن أعلن رئيس مجلس السيادة الفريق عبد الفتاح البرهان تكوين لجنة عليا برئاسة عضو المجلس الفريق إبراهيم جابر تختص بتهيئة البيئة المناسبة لعودة المواطنين لولاية الخرطوم.