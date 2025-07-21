السجن ثلاث سنوات لطالب في كوت ديفوار بتهمة الإساءة للرئيس

أصدرت محكمة ابتدائية في أبيدجان، العاصمة الاقتصادية لكوت ديفوار، حكما بسجن طالب تمريض لمدة 3 سنوات، إثر منشور على مواقع التواصل الاجتماعي وصف بأنه يتضمّن إساءة إلى الرئيس الحسن وتارا.

وحسب تقارير إعلامية، فقد نشر المتهم تعليقا اعتُبر "مهينا وغير لائق"، قال فيه "لو أن والدة درامان أجهضت، لغفر الله لها، وكانت أنقذت أفريقيا"، في إشارة إلى الرئيس الإيفواري المعروف لدى البعض بلقب "درامان".

وقد جرى توقيف الطالب يوم 11 يوليو/تموز الجاري من قبل شرطة مكافحة الجرائم الإلكترونية، عقب بلاغات تتعلق بمضمون المنشور. وخلال التحقيقات، أقر المتهم بما نُسب إليه من تصريحات اعتُبرت "مسيئة عبر شبكة معلوماتية".

وفي جلسة انعقدت يوم الجمعة 18 يوليو/تموز 2025، قضت المحكمة بإدانة الطالب وحبسه لمدة 3 سنوات غير قابلة للإيقاف، في قرار أثار تفاعلًا واسعا على منصات التواصل.

من جانبها، أعربت هيئة الدفاع عن رفضها الحكم، مؤكدة نيتها الطعن فيه أمام المحكمة العليا.