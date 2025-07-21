البرهان: قادرون على دحر المليشيا ونرفض التدخلات الخارجية

قال رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان إن القوات المسلحة السودانية، بدعم من الحلفاء، قادرة على دحر ما سماها "مليشيا دقلو"، في إشارة إلى قوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو "حميدتي".

وشدد البرهان -في مقابلة مع موقع "إل إسبانيول" نُشرت اليوم الاثنين- على رفض السودان القاطع لأي تدخل دولي في شؤونه الداخلية، مشيراً إلى أن بعض الدول والجهات الخارجية تسعى للانتقام من السودان والنيل من سيادته، وفق قوله.

وأوضح البرهان أن علاقات بلاده الخارجية ستُبنى على موقف كل دولة من الحرب، مضيفاً أن أولويات الحكومة السودانية في دارفور تتمثل في تحقيق السلام والاستقرار، وإنهاء التمرد، وإعادة النازحين إلى مناطقهم.

وأكد رئيس مجلس السيادة وقائد الجيش السوداني، أن الحلول المستدامة للأزمات يجب أن تأتي عبر الحوار الوطني، محذراً من اللجوء إلى حلول خارجية غير قابلة للاستمرار.

وكان البرهان وصل، أمس الأول إلى العاصمة الخرطوم على متن طائرة مدنية حيث تفقد مقرا لقيادة الجيش، في حين أظهرت لقطات نشرتها صفحة القوات المسلحة على فيسبوك، مشاهد من الرحلة والجولة التفقدية.

وتعد زيارته هذه للخرطوم، هي أول رحلة بطائرة مدنية منذ اندلاع الحرب منتصف أبريل/نيسان عام 2023، بعد أن هبط في مطار الخرطوم في مارس/ آذار الماضي على متن مروحية عسكرية عقب بسط الجيش سيطرته على العاصمة.

وكانت الحكومة السودانية انتقلت إلى بورتسودان على البحر الأحمر في وقت مبكر من الحرب ولا تزال تعمل من هناك، لكنها تعمل حاليا على العودة إلى الخرطوم حتى مع استمرار القتال في أجزاء أخرى من البلاد.

وتتجدد المواجهات في السودان، إذ كثفت قوات الدعم السريع عملياتها غربا، لتركز على دارفور وكردفان في مسعى لتعزيز مكاسبها الميدانية، وذلك منذ أن استعاد الجيش السوداني السيطرة على الخرطوم في آذار/مارس الماضي.

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ويشهد السودان حربا باتت في عامها الثالث بين الجيش بقيادة رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة نائبه السابق محمد حمدان دقلو "حميدتي"، وأسفرت عن مقتل عشرات آلاف الأشخاص وسط أزمة نزوح وأوضاع إنسانية صعبة.