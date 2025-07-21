إسرائيل ترفض تمديد تأشيرة مسؤول أممي ندد بقتل مجوّعي غزة

أعلنت إسرائيل عدم تمديد تأشيرة جوناثان ويتال رئيس مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابعة للأمم المتحدة (أوتشا) واتهمته بـ"تحريف الواقع وتقديم تقارير كاذبة" بعد تنديده مرارا باستهداف إسرائيل للمجوعين في قطاع غزة.

وذكر بيان صدر -أمس الأحد- عن مكتب وزير الخارجية جدعون ساعر أن الوزير أصدر تعليمات بعدم تمديد تأشيرة ويتال "في أعقاب سلوك منحاز وعدائي ضد إسرائيل، حرّف الواقع، وقدم تقارير كاذبة، وشهّر بإسرائيل، بل انتهك قواعد الأمم المتحدة نفسها المتعلقة بالحياد".

وأضاف بيان مكتب وزير الخارجية الإسرائيلي "من يروّج الأكاذيب ضد إسرائيل لن تتعامل معه الأخيرة".

ومن جانبه، ندد ويتال -المقيم في القدس والذي يزور غزة على نحو متكرر- مرارا بالظروف الإنسانية في القطاع الفلسطيني المحاصر.

وفي وقت سابق أمس، ندد ويتال باستهداف إسرائيل للمُجَوَّعين في قطاع غزة، واصفا ما يحدث هناك بأنه "مذبحة" وتشكل عملية لـ"محو حياة الفلسطينيين".

وقال أيضا "ما نشهده مذبحة، إنه جوع يُستخدم كما لو كان سلاحا، إنه تهجير قسري، إنه حكم بالإعدام بحق أناس يسعون للبقاء على قيد الحياة فحسب".

ومنذ اندلاع الحرب على غزة، جعلت إسرائيل حصول مسؤولي الوكالات الأممية العاملين بالقطاع -على تأشيرات- أكثر صعوبة، بمن فيهم مسؤولو مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).

ومن ناحيته، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أمس ارتفاع عدد الضحايا من الفلسطينيين -الذين يحاولون الوصول للغذاء بمراكز المساعدات الأميركية الإسرائيلية- إلى 995 شهيدا و6 آلاف و11 مصابا و45 مفقودا، منذ اعتماد خطة توزيع المساعدات من إسرائيل والولايات المتحدة في 27 مايو/أيار الماضي.

وتشن إسرائيل، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حرب إبادة جماعية في غزة خلفت نحو 200 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين منهم أطفال.