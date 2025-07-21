أفغانستان تنتقد الترحيل "المؤلم والمهين" لمواطنيها من إيران

وصف وزير الخارجية الأفغاني أمير خان متقي ترحيل اللاجئين الأفغان من إيران بأنه "مؤلم ومهين"، في حين أعلن وزير الداخلية الإيراني إسكندر مؤمني ترحيل نحو 800 ألف أجنبي منذ 21 مارس/آذار الماضي، معظمهم أفغان.

وقال متقي في تصريحات نقلها التلفزيون الرسمي إن السلطات الإيرانية "بدأت بترحيل اللاجئين الأفغان بصورة عشوائية ودون التنسيق معنا، حيث لم نكن جاهزين لاستقبال هذا العدد الضخم من العائدين".

وأضاف أن بلاده طلبت "مرارا وتكرارا من السلطات الإيرانية أن يكون الترحيل تدريجيا، يحفظ كرامة العائدين وممتلكاتهم"، مشيرا إلى أن معظم اللاجئين غادروا أفغانستان بسبب الحروب والأزمات الاقتصادية.

وأكد وزير الخارجية الأفغاني أن الوضع في بلاده بات مستقرا نسبيا، لكنه شدد على ضرورة أن تتم العودة بـ"طريقة كريمة وتدريجية"، داعيا الدول المجاورة إلى احترام مبادئ حسن الجوار والمعايير الإنسانية في التعامل مع اللاجئين.

أرقام وإجراءات

من جهته، أعلن وزير الداخلية الإيراني إسكندر مؤمني ترحيل نحو 800 ألف مواطن أجنبي منذ 21 مارس/آذار الماضي، معظمهم من الأفغان "الذين كانوا يقيمون في البلاد بشكل غير قانوني".

وقال مؤمني في تصريح لوكالة الأنباء الإيرانية إن هناك نحو 6 ملايين أفغاني يعيشون في إيران، بينهم مليونا شخص يقيمون بصورة غير نظامية، مؤكدا أن قرارات الترحيل لا تشمل من يحملون إقامة قانونية.

وتأتي هذه الإجراءات في ظل ضغوط اقتصادية متزايدة تواجهها إيران، إضافة إلى توترات سياسية، وسط تحذيرات من منظمات حقوقية من أن عمليات الترحيل الجماعي قد تؤدي إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية في أفغانستان التي لا تزال تعاني من تداعيات الحرب والانهيار الاقتصادي.

ومطلع الشهر الجاري دخلت إيران مرحلة التنفيذ الكامل لبرنامج ترحيل المهاجرين الأفغان غير النظاميين، في خطوة مثيرة للجدل تعتبرها السلطات "إجراء قانونيا لتنظيم أوضاع الأجانب".

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وجاءت هذه الخطوة في ظل سياق داخلي يوصف بالمشحون أعقب الهجمات الإسرائيلية على طهران وما تبعها من توتر أمني واسع واعتقالات طالت مواطنين وأجانب بتهم يتعلق بعضها بـ"التجسس وتسريب معلومات عسكرية".