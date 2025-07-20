أخبار|نيجيريا

9 قتلى وعشرات المفقودين في هجوم مسلح شمال نيجيريا

Soldiers from the Nigerian Armed Forces patrol and secure the streets in Lagos Island, Lagos, on February 27, 2023, after hoodlums had harassed market owners. Nigeria slowly counted more results on Monday after a tight election for the presidency of Africa's most populous nation as delays and accusations of manipulation fuelled tensions. Nearly 90 million were eligible to vote on Saturday for a successor to President Muhammadu Buhari, with many hoping for a new leader to tackle insecurity, economic malaise and widening poverty. (Photo by JOHN WESSELS / AFP)
الهجمات المسلحة في نيجيريا تزايدت الفترات الأخيرة رغم العمليات المضادة من الجيش الحكومي (الفرنسية)
20/7/2025-|آخر تحديث: 21:51 (توقيت مكة)

أسفر هجوم دموي مسلّح في ولاية زامفارا (شمال غرب نيجيريا) يوم الجمعة الماضي عن مقتل 9 أشخاص على الأقل، وخطف حوالي 100 آخرين، وفقا لمصادر وشهادات محلية.

وتعد هذه الهجمات أمرا شائعا في المنطقة، حيث يشن المسلّحون غارات بين الفينة والأخرى على المزارعين، وكذا القرى التي توجد فيها مدارس ومنشآت مدنية.

وقد نفّذ المسلّحون في هذه الولاية هجمات متنوعة منها خطف الطلاب، ومهاجمة المزارعين، مما يجعل التنقل الآمن غير ممكن في كثير من الحالات.

وعام 2021، اختطف مسلّحون مجهولون أكثر من 300 فتاة من مدرسة في ولاية زامفارا، قبل إطلاق سراحهن مقابل فدية دفعتها السلطات المحلية في المدينة.

وتشهد مناطق وسط نيجيريا أيضًا هجمات مماثلة بشكل متكرر، وتزايدت وتيرتها الفترات الأخيرة، حيث تراجع الأمن بسبب نشاط الجماعات "الإرهابية".

ورغم تنفيذ الجيش والقوات الأمنية في نيجيريا عمليات عسكرية مضادة بانتظام، فإنها لا تزال تواجه صعوبات كبيرة في احتواء موجات العنف المتزايد في المنطقة.

المصدر: رويترز

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